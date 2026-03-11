Лига чемпионов11 марта 2026, 13:39 |
184
0
Сможет ли Ман Сити прервать результативную серию Реала в плей-офф ЛЧ?
В последний раз мадридцы не забивали дома в плей-офф ЛЧ еще в далеком 2011 году
11 марта 2026, 13:39 |
184
0
Мадридский Реал забивает в 39 домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов, начиная с сезона 2011/12.
В последний раз «сливочные» не забивали дома в игре плей-офф ЛЧ еще в апреле 2011 года. Тогда мадридцы потерпели поражение в полуфинале от Барселоны со счетом 0:2.
Попытаться оборвать эту безумную серию попробует сегодня Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала сезона 2025/26.
Результативная домашняя серия Реала в плей-офф Лиги чемпионов (39)
- 2026: 1/16 финала, Бенфика (2:1)
- 2025: четвертьфинал, Арсенал (1:2)
- 2025: 1/8 финала, Атлетико (2:1)
- 2025: 1/16 финала, Манчестер Сити (3:1)
- 2024: полуфинал, Бавария (2:1)
- 2024: четвертьфинал, Манчестер Сити (3:3)
- 2024: 1/8 финала, РБ Лейпциг (1:1)
- 2023: полуфинал, Манчестер Сити (1:1)
- 2023: четвертьфинал, Челси (2:0)
- 2023: 1/8 финала, Ливерпуль (1:0)
- 2022: полуфинал, Манчестер Сити (3:1)
- 2022: четвертьфинал, Челси (2:3)
- 2022: 1/8 финала, ПСЖ (3:1)
- 2021: полуфинал, Челси (1:1)
- 2021: четвертьфинал, Ливерпуль (3:1)
- 2021: 1/8 финала, Аталанта (3:1)
- 2020: 1/8 финала, Манчестер Сити (1:2)
- 2019: 1/8 финала, Аякс (1:4)
- 2018: полуфинал, Бавария (2:2)
- 2018: четвертьфинал, Ювентус (1:3)
- 2018: 1/8 финала, ПСЖ (3:1)
- 2017: полуфинал, Атлетико (3:0)
- 2017: четвертьфинал, Бавария (4:2)
- 2017: 1/8 финала, Наполи (3:1)
- 2016: полуфинал, Манчестер Сити (1:0)
- 2016: четвертьфинал, Вольфсбург (3:0)
- 2016: 1/8 финала, Рома (2:0)
- 2015: полуфинал, Ювентус (1:1)
- 2015: четвертьфинал, Атлетико (1:0)
- 2015: 1/8 финала, Шальке (3:4)
- 2014: полуфинал, Бавария (1:0)
- 2014: четвертьфинал, Боруссия Дортмунд (3:0)
- 2014: 1/8 финала, Шальке (3:1)
- 2013: полуфинал, Боруссия Дортмунд (2:0)
- 2013: четвертьфинал, Галатасарай (3:0)
- 2013: 1/8 финала, Манчестер Юнайтед (1:1)
- 2012: полуфинал, Бавария (2:1)
- 2012: четвертьфинал, АПОЭЛ (5:2)
- 2012: 1/8 финала, цска (4:1)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 марта 2026, 12:33 1
Встреча грандов на Сантьяго Бернабеу начнется 11 марта в 22:00 по Киеву
Футбол | 11 марта 2026, 07:45 7
Тренер вспомнил напряженные отношения
Теннис | 11.03.2026, 00:35
Футбол | 11.03.2026, 08:58
Бокс | 11.03.2026, 09:31
Комментарии 0
Популярные новости
10.03.2026, 15:35
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
09.03.2026, 22:23
09.03.2026, 21:34 4
10.03.2026, 09:49 2
09.03.2026, 08:54 13
10.03.2026, 16:23 31