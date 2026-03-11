Сможет ли Ман Сити прервать результативную серию Реала в плей-офф ЛЧ?

Мадридский Реал забивает в 39 домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов, начиная с сезона 2011/12.

В последний раз «сливочные» не забивали дома в игре плей-офф ЛЧ еще в апреле 2011 года. Тогда мадридцы потерпели поражение в полуфинале от Барселоны со счетом 0:2.

Попытаться оборвать эту безумную серию попробует сегодня Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала сезона 2025/26.

