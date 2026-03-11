Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
11 марта 2026, 12:55
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс

Поединок 1/8 финала состоится в ночь на 12 марта и начнется в 00:00 по Киеву

Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Коллаж Sport.ua

11 марта в 1/8 финала престижного турнира в Индиан-Уэллс, между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 9) и Катерина Синякова (WTA 44).

Элина Свитолина

Украинскую спортсменку есть за что хвалить на старте сезона – уже взяла титул в Окленде, был финал в Дубае, сильна отыграла и на Australian Open, где удалось дойти до полуфинала. Из-за таких успешных турниров, Свитолина успела провести 20 матчей, в которых одержала 17 побед.

На Индиан-Уэллс теннисистка начала со второго круга, где в непростой битве прошла немецкого ветерана Лауру Зигемунд – 7:6, 4:6, 6:3. Проще было с американкой Эшлин Крюгер, ее удалось обыграть в двух сетах – 6:4, 6:2. Свитолину точно стоит относить к числу претендентов на титул, учитывая ее текущую форму и большой опыт. Потенциально в четвертьфинале украинка может сыграть с победителем пары Каролина Мухова – Ига Свентек.

Катерина Синякова

Чешская спортсменка хорошо знакома любителям тенниса, она одна из немногих, которая совмещает карьеру в одиночном и парном разрядах. Если в одиночке Синякова крепкий середняк, в паре она настоящий монстр, на ее счету 10 титулов на турнирах Grand Slam, золото Олимпиады в паре и миксте, она бывший лидер рейтинга.

Теннисистка до Индиан-Уэллс в текущем сезоне не впечатляла результатами, но здесь у нее получается лучше, удалось пройти трех сильных соперниц. В первом круге чешка справилась с американкой Софией Кенин, совершив камбэк со счета 1:6, 2:4, в итоге 6:4 во второй партии и 6:1 в третьем сете. Далее удалось пройти Лейлу Фернадес из Канады – 5:7, 6:4, 7:6, здесь Синякова в решающей партии отыгралась с 1:3. Тяжелым выдался и матч против «нейтралки» Мирры Андреевой – 4:6, 7:6, 6:3.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки играли между собой четыре раза, во всех случаях побеждала украинка. Нельзя не отметить тот факт, что всегда Свитолина побеждала со счетом 2:1, иными словами, матчи были напряженные. Последний раз спортсменки пересекались два года назад, здесь на Индиан-Уэллс, тогда Элина выиграла – 6:3, 2:6, 6:1.

Прогноз

Играют две опытные теннисистки, поэтому явного доминирования одной из спортсменок я не жду. Свитолина фаворит, здесь все логично, украинка в отличной форме, выше в рейтинге, а также имеет перевес в очных встречах.

Синяковой точно не страшны соперницы топ-уровня, она уже это доказала даже на этом турнире. Я считаю перспективной здесь ставку на тотал больше 20,5 геймов.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
12.03.2026 -
00:05
Катерина Синякова
Тотал больше 20.5 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
ПСЖ – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Свитолина выиграла 17 матчей в 2026 году. Это рекордный показатель в WTA
Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Элина Свитолина Катерина Синякова WTA Индиан-Уэллс прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
