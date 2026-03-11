Гнабри как Неймар, а Аталанта как всегда. 9 мыслей после игры Баварии в ЛЧ

В 2020 году «Аталанта» добралась до четвертьфинала ЛЧ, где встретилась с «ПСЖ». Там уступила 1:2 из-за пропущенных голов на 90 и 90+2 минутах, а главной звездой поединка стал Неймар, который вышел играть центральным нападающим – но на самом деле был везде. Больше всех кроссов. Больше всех пасов под удары. Больше всех ударов. Но главное – 9 заработанных фолов и 15 удачных попыток дриблинга. Уже тогда, 6 лет назад, бразилец продемонстрировал, почему персональный прессинг «Аталанты» иногда – плохое решение. Уже тогда, еще до первого выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ, Неймар раскрыл всему миру секрет: индивидуально сильные футболисты такую «Аталанту» с ее подходом способны просто уничтожить. Прошли годы. В Бергамо сменился тренер. И еще раз. Но прессинг все тот же.

Ниже – кадры перед третьим голом «Баварии» в ворота «Аталанты» (6:1) вчера. Гнабри выдернул защитника Колашинаца за собой аж на левый фланг обороны (первый скрин). Помог в розыгрыше, а затем ускорился, чтобы выйти один на один с вратарем в пустой зоне после того, как оттуда ушел Колашинац (второй скрин). Дело Неймара живо. Традиции «Аталанты» – тоже.

«Бавария» переехала соперника, потому что просто лучше играет в футбол, а Палладино – аж слишком мечтатель. Это очень сокращенная версия текста. Ниже – полная.

1. Играть с «Баварией» в быстром темпе – ошибка. С первых минут «Аталанта» пошла в высокий прессинг, вертикализировала собственное владение, не разбивала игру на эпизоды… Если помните, в прошлом сезоне «Бавария» вылетела из ЛЧ от возрастного «Интера». Летом покинула КЧМ из-за поражения «ПСЖ», темп владения мячом которого – лишь средний. Возможно, просто возможно, это что-то да значит. Возможно, вот вам готовые ролевые модели для игры с «Баварией». Но нет, «Аталанта» решила, что хочет проложить свой собственный путь к победе над «Баварией». Как видно из счета, не получилось. «Баварии» комфортно, когда мяч движется быстро. Диас в свои выходные бегает наперегонки с Флешем, Олисе имеет настолько быстрые ноги, что пальцами на них, наверное, печатал бы быстрее, чем я печатаю эти строки. А еще есть Джексон, который мог бы сыграть главную роль в фильме «Бегущий человек», потому что, ну, действительно бежит! Попытка победить «Баварию» в таком футболе – это как предложить боксеру решить спор кулаками. Тренерский провал Палладино.

2. Первое же креативное действие – гол. «Аталанта» хотела играть быстро, «Бавария» поддержала. Результат: мюнхенцы быстро разыграли угловой пасом низом и прострелом в штрафную. Почти наверняка не делали бы такого, если бы темп встречи был другим. Просто не пришло бы в голову. Но случилось как случилось, поэтому первая же нетривиальная ситуация завершилась пропущенным итальянцами голом. Позже Гнабри забьет третий из-за того, что пойдет стартовать с позиции левого защитника. Кстати, в моменте с этим забитым длинный пас вперед сделает под давлением Урбиг. То есть «Аталанта» смогла качественно отработать в прессинге. Заставила направить защитников мяч на вратаря, а того – сделать длинный пас. Но Урбиг сделал точный, а Олисе смог принять, обработать и вывести партнера один на один с вратарем. На самом деле просто разница в классе: «Аталанта» пропускала даже в ситуациях, когда все делала неплохо. В чемпионате Италии никакой Гнабри не пошел бы стартовать с левого фланга обороны, а ни один Урбиг не выполнил бы длинный точный пас под давлением. Уровень.

3. «Аталанта» казалась плохо подготовленной именно к «Баварии». Во-первых, вот эта попытка играть в высоком темпе. Во-вторых, персональные ориентировки. Это плохая идея, потому что в какой-то момент «Бавария» начала откровенно издеваться над этими попытками бергамасков не потерять своих оппонентов: в одной из позиционных атак на линии с Джексоном на позиции форварда у мюнхенцев играл Станишич. В-третьих, Олисе забил дважды после смещений с фланга в центр и обводящих ударов в дальний угол после этого. Дважды дали пробить без сопротивления. Дважды было видно еще со вчерашнего дня, что Майкл смещается под удар. Смысл в таком случае держать своего? Надо бросаться под мяч и в Олисе, чтобы спасти Родину, своего вратаря и Палладино от нервного срыва. Хотя последний сам виноват: слишком поверил в своих футболистов. Поверил, что те смогут в высокий темп и персональный прессинг против «Баварии». Ощущение, будто работает с командой второй день, на самом деле же – уже даже не второй месяц.

4. Футболисты «Аталанты» делали лишние касания мяча. Я предполагаю, что это привычка: в Италии так можно и это целесообразно. Но не против «Баварии». Иногда футболист «Аталанты» получал возможность отдать пас вперед без давления, но вместо 1-2 необходимых касаний делал как минимум 3-4, если не 5-6. Конечно, его успевали накрыть. В лучшем случае тогда он пасовал неточно, в худшем – терял мяч и привозил атаку на собственные ворота. И вроде бы понятная причина: футболист хотел лишними касаниями увеличить вероятность точной передачи партнеру. Так мог дождаться, пока тот откроется в лучшей точке, выбрать лучшую ногу для паса... Но ждать не стоило. В итоге вместо потери выше после неподготовленной передачи «Аталанта» допускала потерю ниже после слишком долгой подготовки паса. Странно, но футболисты итальянцев расставались с мячом слишком долго все 90 минут. Не подсказали? Подсказали, но те проигнорировали? Не смогли? Здесь либо полное разочарование в футболистах, либо в Палладино. Или в обоих.

5. У «Баварии» 3 подряд удара – голевые. Конечно, немцы были лучше и все такое, но такая конвертация моментов – это уж слишком. За матч у немцев 4.6 xG, но 6 голов. Зачем обращаю внимание на вопрос реализации? Потому что именно она пока стоит «Баварии» трофеев с Компани. В предыдущем сезоне ЛЧ немцы уступили в 4 матчах, из них 3 поражения – при победах по xG. На пальцах одной руки ну очень неосторожного столяра можно сосчитать команды, которые способны переиграть «Баварию» в футбол в хороший день. Но мюнхенцы до сих пор без побед с Компани в кубковых соревнованиях. Потому что реализация. Найти ее – едва ли не главная задача для команды в текущем плей-офф. Сейчас удалось. Хотя Джексон свой момент на 0.6 xG все же упустил. После возвращения в основу Кейна должно стать лучше, не хуже. «Аталанте» просто можно посочувствовать: даже «Бавария» далеко не каждый день забивает тремя ударами подряд. Не день итальянцев.

Getty Images/Global Images Ukraine

6. «Бавария» совершила больше замен в перерыве. Абзац похвалы тренерам обеих команд. Компани сменил футболиста на желтой даже при 3:0 на табло, а еще – Гнабри, потому что игрок травматичен, а сейчас в топ-форме – было бы глупо потерять его в уже выигранном матче. Палладино отреагировал одной заменой: снял форварда ради того, чтобы добавить на поле +1 защитника. При том, что вроде бы нужно отыгрываться. Но нет: тренер же понимает, что пока речь идет не о спасении, а о попытке избежать еще большего количества пропущенных. Приятно видеть адекватные и вменяемые, понятные решения наставников: иногда при счете 0:3 один или оба уже оказываются «вне игры». Кстати, Палладино заменой Скамакки окончательно признал провал своего стартового плана на матч, потому что буквально единственное, что работало у команды до перерыва, – кроссы на нападающих на ближнюю. Именно не слишком успешная игра Та в таких эпизодах стоила немцу статуса худшего в матче в составе команды. На более тяжелые поединки Компани партнера для Упамекано в центре обороны будет выбрать нелегко. Трансфер Джонатана летом панацеей не стал.

7. В моменте с 4 голом Джексон показался техничным футболистом. Пожалуй, худшего случиться с «Аталантой» после этого уже не могло. Дальше смотреть не было смысла. В какой-то момент даже футболисты «Баварии» начали терять интерес, а это нелегко, потому что Компани вообще-то настаивает на активной игре в атаке как при 0:0, так и при 5:0. «Аталанта» выглядела разбитой, и одна из причин этого – решения Палладино в течение последней недели. Контекст: выпустил наполовину резервный состав на матч чемпионата ради того, чтобы сыграть основой в ЛЧ. При том, что в Серии А до того, чтобы гарантировать место в топ-4, еще ой как далеко. И «Аталанта» потеряла очки с «Удинезе» (2:2). На матч с «Баварией» выходила из-за этого не просто как на поединок 1/8 финала – а как на главный за долгое время и тот, ради которого принесла в жертву игру чемпионата. И здесь 0:3 до перерыва. Палладино позволил игрокам мечтать и дал поверить, что они могут пройти «Баварию», – и из-за этого те переживали провал настолько болезненно. Прямо в течение второго тайма. Пошел ва-банк и проиграл. Бывает. Зато теперь мы немного больше понимаем, какой тренер этот Палладино.

8. Травмы Дэвиса, Урбига и Мусиалы (?) – большая проблема для «Баварии». Это не «Арсенал», где есть 2 состава. Карл и Бишоф получают в этом сезоне игровое время не от хорошей жизни. Для Дэвиса это уже не первая и даже не вторая травма в течение этого сезона – футболист и был «хрустальным», но теперь он полноценно присоединяется к когорте тех, кто чаще отсутствует, чем готов играть. Летом «Бавария» может подумать о новом левом защитнике. А сейчас будут Лаймер и Станишич – норм против «Аталанты», но так себе с «ПСЖ» или «Ман Сити». Урбиг провел хороший матч, уверенно играл ногами, крайне спокойно – действительно достойный и очень правильный преемник Нойера. Пока нет и его, и Ману, будет помогать Ульрайх. Спросите у Бензема, почему для плей-офф ЛЧ это не то, что нужно. Компани говорит, что у Мусиалы только дискомфорт и вряд ли что-то серьезное, но все равно тревожно: «Бавария» прямо-таки бережет Джамала, не дает играть ему по 90 минут и дает отдыхать, а тот все равно завершает игру досрочно. Перед четвертьфиналами перспектива вот так потерять Мусиалу в какой-то день беспокоит. Тратиться на скамейку запасных до сих пор не нужно?

Getty Images/Global Images Ukraine

9. Это уже не «Аталанта» Гасперини. Также проигрывает из-за тех же персональных действий в прессинге, но теперь – с мечтой о лучшем. С Гасперини работала на поле, потому что культ труда, потому что нужно, потому что это ее стиль, а дальше будет как будет. С Палладино хотела одолеть «Баварию». Причем сделать это в комфортном для себя стиле. Как какая-то большая команда. Вот если бы что-то такое попытался провернуть с мюнхенцами «Реал», вопросов не было бы. Но от «Аталанты» ждешь... ну не знаю... страха? Сдержанности? Вот ничего такого бергамаски не показали. И это хорошо: надо же когда-то маленькой команде формировать менталитет большой. Иначе не станет большой, все просто. Поражение 1:6 не поможет Палладино убедить футболистов, что они что-то там могут, но сама идея тренера на этом этапе уже понятна: он хочет, чтобы «Аталанта» росла и стала топ-командой. Речь не о том, чтобы удержаться от падения после ухода Гасперини, а о попытке жить после этого даже лучшей жизнью. Амбициозно. Можно похвалить. Пока только за это, потому что за матч точно не получается.

P.S. О «Баварии» отдельного абзаца итогов не будет: матч о ней ничего нового не рассказал. Разве что теперь мы знаем, что против подходящего соперника Гнабри в хороший день может сыграть как пиковый Неймар. А вот Неймар как Гнабри в плохие для немца дни – с тонной потерь и ударами по самолетам – никогда не играл, не может. Выводы о том, кто лучше и более разносторонний, делайте сами.