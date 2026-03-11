ФОТО. Знаковое событие. Полесье сообщило новость после матча с Динамо

Украинский полузащитник Борис Крушинский, на клубном уровне выступающий за житомирское Полесье, стал отцом. Об этом пишет пресс-служба «волков».

«В нашей стае пополнение! Поздравляем семью Крушинских с первенцем», – лаконично говорится в сообщении.

Еще в воскресенье, 8 марта, Борис отыграл все 90 минут скандального матча 19 тура Украинской Премьер-лиги, где «волки» уступили киевскому Динамо (1:2).

В нынешнем сезоне Полесье занимает 3 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.