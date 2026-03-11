Малиновский оказался в центре скандала после матча Дженоа и Ромы

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оказался в центре скандала после матча чемпионата Италии, в котором «Дженоа» одолела «Рому» со счетом 2:1.

Наставник римского клуба Джан Пьеро Гасперини был разгневан решением арбитра, который не поставил пенальти за то, что украинский футболист якобы сыграл рукой в компенсированное ко второму тайму время.

Несмотря на то, что игра состоялась еще 8 марта, бывшие футболисты обеих команд, сборной Италии, а также эксперты и аналитики продолжают обсуждать эпизод с участием Малиновского.

Итальянская Ассоциация Арбитров (AIA) проанализировала спорные моменты 28-го тура Серии А и вынесла вердикт по этому делу:

«Сначала мяч попадает в грудь, а затем в руку, которая находится в естественном положении», – однако с такой трактовкой не согласился бывший арбитр Тонолин:

«Коломбо занимал неправильную позицию и расценил это прикосновение как ненаказуемое. Тот факт, что был рикошет, не смягчает обстоятельство.

Мы видим левую руку, за которую очевидно нужно наказывать Малиновского, но так же и правую, выходящую за пределы силуэта тела. Это игра рукой, которая заслуживала наказания», – подытожил арбитр.