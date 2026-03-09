Тренер Ромы отреагировал на скандальный эпизод с участием Малиновского

Главный наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини по завершении проигранного матча против «Дженоа» (1:2) высказался о моменте с неназначенным одиннадцатиметровым ударом. Спорная ситуация возникла после возможного касания мяча рукой украинского хавбека Руслана Малиновского.

«Мы отлично начали этот поединок. Игра выдалась специфической: наша команда проявила такую же решительность, как и оппонент, действуя предельно надежно.

Мы создали не так много ударов, а соперник, пожалуй, еще меньше, если не брать в расчет концовку. В завершающей фазе встречи нам немного не хватило удачи в нескольких моментах внутри штрафной, но уровень командного духа был впечатляющим.

Ситуация в штрафной площадке вполне очевидна, однако система ВАР не сработала. Каждый волен трактовать это по-своєму, хотя видеоповторы дают достаточно ясную картину. Тем не менее, мы не планируем зацикливаться на этих деталях.

Если сотрудники, отвечающие за ВАР, сомневаются в подобных эпизодах, им стоит сменить род деятельности. Возможно, пенальти не поставили по иным соображениям, но принять такую позицию крайне сложно.

Действительность не исправить: момент прозрачен, пенальти не назначен, и искать другие оправдания бессмысленно», – цитирует Гасперини DAZN.