ВИДЕО. Когда сыграет Довбик? Заявление коуча Ромы после операции украинца
Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини на пресс-конференции перед матчем против «Дженоа» рассказал о состоянии украинского нападающего Артема Довбика.
Наставник впервые назвал ориентировочные сроки восстановления игрока после перенесенной операции и объяснил, почему Довбика и Фергюсона пришлось «вычеркнуть» из списка отсутствующих.
Смотрите перевод главных заявлений тренера о кадровых потерях команды.
ВИДЕО. Когда сыграет Довбик? Официальное заявление коуча Ромы после операции украинца
