  ВИДЕО. Когда сыграет Довбик? Заявление коуча Ромы после операции украинца
Италия
07 марта 2026, 19:42
ВИДЕО. Когда сыграет Довбик? Заявление коуча Ромы после операции украинца

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

ВИДЕО. Когда сыграет Довбик? Заявление коуча Ромы после операции украинца
Коллаж Sport.ua

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини на пресс-конференции перед матчем против «Дженоа» рассказал о состоянии украинского нападающего Артема Довбика.

Наставник впервые назвал ориентировочные сроки восстановления игрока после перенесенной операции и объяснил, почему Довбика и Фергюсона пришлось «вычеркнуть» из списка отсутствующих.

Смотрите перевод главных заявлений тренера о кадровых потерях команды.

ВИДЕО. Когда сыграет Довбик? Официальное заявление коуча Ромы после операции украинца

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
