Реал сыграет с Манчестер Сити в плей-офф ЛЧ в шестой раз за 10 лет

Мадридский Реал в шестой раз за последние 10 лет сыграет против Манчестер Сити в плей-офф Лиги чемпионов.

«Горожане» были соперниками мадридцев в 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годах.

Так часто за данный период Реал не встречался больше ни с одним соперником. 4 раза «сливочные» играли против Ливерпуля, трижды – против Баварии и Челси.

Как мы уже сообщали ранее, статистика противостояний данных команд в Лиге чемпионов почти идентична.

Соперники Реала в плей-офф Лиги чемпионов за последние 10 лет

2017 – Наполи, Бавария, Атлетико, Ювентус

2018 – ПСЖ, Ювентус, Бавария, Ливерпуль

2019 – Аякс

2020 – Манчестер Сити

2021 – Аталанта, Ливерпуль, Челси

2022 – ПСЖ, Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль

2023 – Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити

2024 – РБ Лейпциг, Манчестер Сити, Бавария, Боруссия Дортмунд

2025 – Манчестер Сити, Атлетико, Арсенал

2026 – Бенфика, Манчестер Сити