Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал сыграет с Манчестер Сити в плей-офф ЛЧ в шестой раз за 10 лет
Лига чемпионов
11 марта 2026, 11:03 |
129
2

Вспомним всех соперников мадридцев в плей-офф Лиги чемпионов за последнее десятилетие

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал в шестой раз за последние 10 лет сыграет против Манчестер Сити в плей-офф Лиги чемпионов.

«Горожане» были соперниками мадридцев в 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годах.

Так часто за данный период Реал не встречался больше ни с одним соперником. 4 раза «сливочные» играли против Ливерпуля, трижды – против Баварии и Челси.

Как мы уже сообщали ранее, статистика противостояний данных команд в Лиге чемпионов почти идентична.

Соперники Реала в плей-офф Лиги чемпионов за последние 10 лет

  • 2017 – Наполи, Бавария, Атлетико, Ювентус
  • 2018 – ПСЖ, Ювентус, Бавария, Ливерпуль
  • 2019 – Аякс
  • 2020 – Манчестер Сити
  • 2021 – Аталанта, Ливерпуль, Челси
  • 2022 – ПСЖ, Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль
  • 2023 – Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити
  • 2024 – РБ Лейпциг, Манчестер Сити, Бавария, Боруссия Дортмунд
  • 2025 – Манчестер Сити, Атлетико, Арсенал
  • 2026 – Бенфика, Манчестер Сити
По теме:
Хуже чем Вулверхэмптон и Хайденхайм. Тоттенхэм возглавил неприятный рейтинг
Аталанта потерпела одно из крупнейших итальянских поражений в истории ЛЧ
Гризманн забил в Лиге чемпионов в 13-м календарном году подряд
Лига чемпионов статистика Реал - Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Harun Bakircioğlu
Лигочемпионское классико, которое мы заслужили 
KKR88
1) У грі буде багато емоцій, каталізатором яких постане «Реал», адже саме Мадрид є структурно більш вразливим сьогодні, що конвертується в більшу кількість ігрових помилок...
Можна чекати ТБ за жовтими картками й окремо заграти гірчичники з боку Чуамені, у якого буде вдосталь чорнової роботи, а також за свій довжелезний язик вчергове поплатиться Вінісіус.
2) Центр оборони «РМ» стабільно привозить на рівному місці навіть в матчах проти середняків Ла Ліги. Що казати за майбутню гру проти топ-суперника. Для Арбелоа - це перший екзамен з командою такого рівня, який він не здасть. Тож персональна статистика Холанда за ударами також покращиться.
