Реал сыграет с Манчестер Сити в плей-офф ЛЧ в шестой раз за 10 лет
Вспомним всех соперников мадридцев в плей-офф Лиги чемпионов за последнее десятилетие
Мадридский Реал в шестой раз за последние 10 лет сыграет против Манчестер Сити в плей-офф Лиги чемпионов.
«Горожане» были соперниками мадридцев в 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годах.
Так часто за данный период Реал не встречался больше ни с одним соперником. 4 раза «сливочные» играли против Ливерпуля, трижды – против Баварии и Челси.
Как мы уже сообщали ранее, статистика противостояний данных команд в Лиге чемпионов почти идентична.
Соперники Реала в плей-офф Лиги чемпионов за последние 10 лет
- 2017 – Наполи, Бавария, Атлетико, Ювентус
- 2018 – ПСЖ, Ювентус, Бавария, Ливерпуль
- 2019 – Аякс
- 2020 – Манчестер Сити
- 2021 – Аталанта, Ливерпуль, Челси
- 2022 – ПСЖ, Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль
- 2023 – Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити
- 2024 – РБ Лейпциг, Манчестер Сити, Бавария, Боруссия Дортмунд
- 2025 – Манчестер Сити, Атлетико, Арсенал
- 2026 – Бенфика, Манчестер Сити
🔥 Real Madrid’s recent knockout runs? Straight-up MERCILESS.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) March 10, 2026
🏟️ They walk into the Champions League knockouts like it's personal — comebacks from the dead, last-gasp winners, legendary opponents sent packing year after year.
👊 Rivals tremble. Bernabéu roars. History repeats.… pic.twitter.com/yaAIfHfL9X
2) Центр оборони «РМ» стабільно привозить на рівному місці навіть в матчах проти середняків Ла Ліги. Що казати за майбутню гру проти топ-суперника. Для Арбелоа - це перший екзамен з командою такого рівня, який він не здасть. Тож персональна статистика Холанда за ударами також покращиться.