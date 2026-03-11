Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Договорились о громком трансфере. Динамо прощается с полузащитником
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 10:43 |
2298
2

Договорились о громком трансфере. Динамо прощается с полузащитником

Карпаты арендуют Валентина Рубчинского

11 марта 2026, 10:43 |
2298
2 Comments
Договорились о громком трансфере. Динамо прощается с полузащитником
ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский вскоре перейдет во львовские «Карпаты», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, клубы достигли договоренности об аренде 24-летнего футболиста до завершения нынешней кампании. Также у «львов» будет опция выкупа игрока.

В сезоне 2025/26 Валентин Рубчинский провел 5 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Игорь Костюк выступал против ухода Валентина Рубчинского.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Готовятся к трансферу. Реал установил цену на Лунина
Динамо Киев трансферы аренда игрока Карпаты Львов Игорь Бурбас трансферы УПЛ Валентин Рубчинский
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Бокс | 11 марта 2026, 09:31 3
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере

Украинец стремится к трилогии с Тайсоном Фьюри

Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
Футбол | 11 марта 2026, 05:02 3
Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо

Президент никогда не рассматривал эту кандидатуру

Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Другие виды | 10.03.2026, 13:30
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.03.2026, 11:13
Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Футбол | 10.03.2026, 16:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Механік
І це ви називаєте "гучний трансфер" ? Самим не смішно ?
Ответить
0
Перець
Спихнули баласт і слава богу 
Ответить
-2
Популярные новости
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 7
Бокс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо
09.03.2026, 09:19 17
Футбол
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 81
Футбол
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
09.03.2026, 13:27 1
Теннис
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 00:04 2
Теннис
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 13
Футбол
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
09.03.2026, 10:23 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем