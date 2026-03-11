Договорились о громком трансфере. Динамо прощается с полузащитником

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский вскоре перейдет во львовские «Карпаты», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, клубы достигли договоренности об аренде 24-летнего футболиста до завершения нынешней кампании. Также у «львов» будет опция выкупа игрока.

В сезоне 2025/26 Валентин Рубчинский провел 5 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Игорь Костюк выступал против ухода Валентина Рубчинского.