Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Могу сказать, что контролировали игру полностью»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью против «Оболони»

ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко прокомментировал ничью против киевской «Оболони» (0:0) в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Ярослав, поединок начался очень интенсивно, но и очень тяжело для «Кривбасса». Казалось бы, комбинировали, но не забили.

– Да, и в первом, и во втором таймах были моменты, я считаю. И половину времени провели на их половине поля. Могу сказать, что контролировали игру полностью, но вот не удалось реализовать какой-то момент, чтобы в дальнейшем уже было легче. Имеем одно очко, в дальнейшем будем по-другому относиться к таким командам, которые больше играют в оборонительный футбол.

– «Оболонь» оборонялась всей командой. В чем были главные трудности пройти эту защиту?

– Где-то нам не хватило какого-то завершающего удара. Возможно, какого-то важного движения не хватило также. На табло 0:0, поэтому будем разбирать игру уже дома и анализировать, почему так получилось.

– Затем вы уже наблюдали за игрой с скамейки запасных, особенно когда «Кривбасс» остался в меньшинстве. Тем не менее, не реализовали это большинство. Плюс у соперника были моменты. Как думаете, почему так получилось?

– Я не могу сказать, что «Оболонь» создавала моменты. Мы полностью контролировали игру и во втором тайме, и после удаления. Очень неприятно играть, когда из 90 минут – 15-20 минут – это задержка времени. Хочется больше играть в футбол. Вы все видели.

Ярослав Шевченко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Кривбасс
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
