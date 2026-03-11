Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 08:06 |
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером

Гиорги Куция покинул расположение «Вереса»

НК Верес.

Ровенский Верес официально объявил об уходе грузинского легионера Гиорги Куции. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

«Желаем успехов, Гио❤️🖤», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, грузинский полузащитник до завершения календарного года на правах аренды будет выступать в составе чемпионов Грузии – тбилисской Иберии 1999. Грузинский клуб также получит право первоочередного выкупа футболиста.

Гиорги Куция присоединился к красно-черным в июле 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе ровенчан 13 матчей в чемпионате УПЛ и 2 игры в Кубке Украины. Отличился 1 результативной передачей. В общей сложности футболист отыграл за Верес 39 матчей и записал на свой счет 2 результативные передачи.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер может спокойно дойти до финала ЛК»
Коуч клуба УПЛ: «Не хочу оскорблять арбитра, потому что скажут, что...»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы верим, что он станет основным игроком ЛНЗ»
Гиорги Куция аренда игрока Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Иберия 1999 (Сабуртало) чемпионат Грузии по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
