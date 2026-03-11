ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером

Ровенский Верес официально объявил об уходе грузинского легионера Гиорги Куции. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

«Желаем успехов, Гио❤️🖤», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, грузинский полузащитник до завершения календарного года на правах аренды будет выступать в составе чемпионов Грузии – тбилисской Иберии 1999. Грузинский клуб также получит право первоочередного выкупа футболиста.

Гиорги Куция присоединился к красно-черным в июле 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе ровенчан 13 матчей в чемпионате УПЛ и 2 игры в Кубке Украины. Отличился 1 результативной передачей. В общей сложности футболист отыграл за Верес 39 матчей и записал на свой счет 2 результативные передачи.