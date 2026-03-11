11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ и Челси.

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, столице Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главным арбитром предстоящей встречи будет испанский рефери Алехандро Эрнандес.

ПСЖ занял 11-е место по итогам основного этапа еврокубка и стартовал в плей-офф с 1/16 финала, где прошел Монако (3:2, 2:2).

Челси в этапе лиги расположился на шестой позиции и попал сразу во второй раунд плей-офф еврокубка.

ПСЖ является действующим обладаталем трофея ЛЧ. Летом 2025 году пенсионеоры переиграли парижан в финале клубного чемпионата мира (3:0).

Победитель этого противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов поборется или с Галатасараем, или с Ливерпулем.

ПСЖ – Челси. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

