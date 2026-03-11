Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Челси. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
ПСЖ
11.03.2026 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 марта 2026, 05:57 |
56
0

ПСЖ – Челси. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта в 22:00

11 марта 2026, 05:57 |
56
0
ПСЖ – Челси. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ и Челси.

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, столице Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящей встречи будет испанский рефери Алехандро Эрнандес.

ПСЖ занял 11-е место по итогам основного этапа еврокубка и стартовал в плей-офф с 1/16 финала, где прошел Монако (3:2, 2:2).

Челси в этапе лиги расположился на шестой позиции и попал сразу во второй раунд плей-офф еврокубка.

ПСЖ является действующим обладаталем трофея ЛЧ. Летом 2025 году пенсионеоры переиграли парижан в финале клубного чемпионата мира (3:0).

Победитель этого противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов поборется или с Галатасараем, или с Ливерпулем.

ПСЖ – Челси. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

ПСЖ – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.97 для ПСЖ и 3.98 для Челси. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
ТУДОР: «Заслуживаю ли я продолжать работу в Тоттенхэме? Без комментариев»
Байер – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ Челси смотреть онлайн Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Другие виды | 10 марта 2026, 13:30 0
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho

Аонишики Арата сделал второй шаг на решающем этапе пути к завоеванию ранга йокодзуны

Байер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11 марта 2026, 05:05 0
Байер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Байер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок начнется 11 марта в 19:45 по Киеву

Немецкое кино. Бавария разгромила Аталанту, Кейн отдыхал
Футбол | 10.03.2026, 23:54
Немецкое кино. Бавария разгромила Аталанту, Кейн отдыхал
Немецкое кино. Бавария разгромила Аталанту, Кейн отдыхал
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Бокс | 10.03.2026, 09:49
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Футбол | 10.03.2026, 19:55
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 13
Футбол
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 81
Футбол
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
09.03.2026, 13:27 1
Теннис
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем