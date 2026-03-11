ФОТО. Девушка футболиста Барселоны выйдет на боксерский ринг

Испанская инфлюенсерша Татьяна Каер, которая является девушкой футболиста «Барселоны» Эктора Форта, ныне выступающего за «Эльче», примет участие в боксерском поединке во время популярного стримингового шоу «La Velada del Año».

Она проведет бой против другой известной инфлюенсерши Марты Диас. Поединок станет частью большого медиашоу, которое организует известный испанский стример Ибай Льянос.

Бой состоится 25 июля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Событие традиционно собирает огромную аудиторию как в интернете, так и на трибунах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Шоу «La Velada del Año» объединяет стримеров, блогеров и звезд социальных сетей в боксерских поединках и ежегодно становится одним из самых популярных онлайн-ивентов в Испании.

Ожидается, что участие девушки футболиста «Эльче» привлечет к турниру еще больше внимания.