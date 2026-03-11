Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка футболиста Барселоны выйдет на боксерский ринг
Другие новости
11 марта 2026, 03:50 |
78
0

ФОТО. Девушка футболиста Барселоны выйдет на боксерский ринг

Девушка Эктора Форта примет участие в популярном боксерском шоу

11 марта 2026, 03:50 |
78
0
ФОТО. Девушка футболиста Барселоны выйдет на боксерский ринг
Instagram. Марта Диас проти Татьяны Каер

Испанская инфлюенсерша Татьяна Каер, которая является девушкой футболиста «Барселоны» Эктора Форта, ныне выступающего за «Эльче», примет участие в боксерском поединке во время популярного стримингового шоу «La Velada del Año».

Она проведет бой против другой известной инфлюенсерши Марты Диас. Поединок станет частью большого медиашоу, которое организует известный испанский стример Ибай Льянос.

Бой состоится 25 июля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Событие традиционно собирает огромную аудиторию как в интернете, так и на трибунах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Шоу «La Velada del Año» объединяет стримеров, блогеров и звезд социальных сетей в боксерских поединках и ежегодно становится одним из самых популярных онлайн-ивентов в Испании.

Ожидается, что участие девушки футболиста «Эльче» привлечет к турниру еще больше внимания.

По теме:
Очередная потеря: юный талант Барселоны травмировался в матче с Ньюкаслом
ФЛИК: «Он устал после длинного рывка и не успел вернуться в нужный момент»
Известный тренер замечен в Мадриде: он ответил на слухи о Реале
фото lifestyle Барселона девушки Эктор Форт Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эльче
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Футбол | 11 марта 2026, 02:02 0
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ

Даниил показал благодарность от одного из подразделений Сил обороны Украины

ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Футбол | 10 марта 2026, 19:55 31
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара

Переговоры арбитров в матче Полесья и Динамо

Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Футбол | 10.03.2026, 16:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Другие виды | 10.03.2026, 08:58
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Футбол | 10.03.2026, 15:35
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 13
Футбол
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 2
Футбол
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
09.03.2026, 13:27 1
Теннис
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 39
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02 2
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем