Тьен отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллс

Американский теннисист Лернер Тьен (ATP 27) одолел испанца Алехандро Давидовича Фокина (ATP 19) в четвертом круге турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

20-летний американец выиграл поединок в трех сетах за 2 часа и 10 минут – 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

В активе Лернера – десять подач на вылет, четыре из пяти отыгранных брейк-пойнтов, 39 виннеров и два отыгранных матч-пойнта, в пасиве – 42 невынужденные ошибки.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Для американского теннисиста это первый четвертьфинал Мастерса. В 20 лет и 3 месяца Тьен стал самым молодым американцем, который вышел в 1/4 финала турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс после своего тренера Майкла Чанга в 1992 году.

Лернер стал третьим игроком, который достиг своего первого четвертьфинала на Aus Open и Мастерса в Индиан-Уэллс в одном сезоне после Маркоса Богдатиса (2006 год) и Хьена Чена (2018 год).

В четвертьфинальном матче Лернер сыграет c победителем поединка Янник Синнер (Италия, ATP 2) – Жоау Фонсека (Бразилия, ATP 35).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Лернер Тьен [25] – Алехандро Давидович Фокина [18] – 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)

Видеообзор матча