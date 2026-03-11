Тьен отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллс
20-летний американец одолел Алехандро Давидовича Фокина в матче 1/8 финала
Американский теннисист Лернер Тьен (ATP 27) одолел испанца Алехандро Давидовича Фокина (ATP 19) в четвертом круге турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
20-летний американец выиграл поединок в трех сетах за 2 часа и 10 минут – 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).
В активе Лернера – десять подач на вылет, четыре из пяти отыгранных брейк-пойнтов, 39 виннеров и два отыгранных матч-пойнта, в пасиве – 42 невынужденные ошибки.
Счет очных встреч игроков – 1:1.
Для американского теннисиста это первый четвертьфинал Мастерса. В 20 лет и 3 месяца Тьен стал самым молодым американцем, который вышел в 1/4 финала турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс после своего тренера Майкла Чанга в 1992 году.
Лернер стал третьим игроком, который достиг своего первого четвертьфинала на Aus Open и Мастерса в Индиан-Уэллс в одном сезоне после Маркоса Богдатиса (2006 год) и Хьена Чена (2018 год).
В четвертьфинальном матче Лернер сыграет c победителем поединка Янник Синнер (Италия, ATP 2) – Жоау Фонсека (Бразилия, ATP 35).
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала
Лернер Тьен [25] – Алехандро Давидович Фокина [18] – 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)
3 - Since 1990, Learner Tien is now just the third player to reach his maiden GS and Masters QF at the Australian Open and Indian Wells in the same season, after Marcos Baghdatis (2006) and Hyeon Chung (2018). Bolt.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @atptour pic.twitter.com/R8Mse0NR6m— OptaAce (@OptaAce) March 11, 2026
