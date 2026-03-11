Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Тьен отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллс
ATP
11 марта 2026, 03:15 | Обновлено 11 марта 2026, 03:31
41
0

Тьен отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллс

20-летний американец одолел Алехандро Давидовича Фокина в матче 1/8 финала

11 марта 2026, 03:15 | Обновлено 11 марта 2026, 03:31
41
0
Тьен отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Лернер Тьен

Американский теннисист Лернер Тьен (ATP 27) одолел испанца Алехандро Давидовича Фокина (ATP 19) в четвертом круге турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

20-летний американец выиграл поединок в трех сетах за 2 часа и 10 минут – 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

В активе Лернера – десять подач на вылет, четыре из пяти отыгранных брейк-пойнтов, 39 виннеров и два отыгранных матч-пойнта, в пасиве – 42 невынужденные ошибки.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Для американского теннисиста это первый четвертьфинал Мастерса. В 20 лет и 3 месяца Тьен стал самым молодым американцем, который вышел в 1/4 финала турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс после своего тренера Майкла Чанга в 1992 году.

Лернер стал третьим игроком, который достиг своего первого четвертьфинала на Aus Open и Мастерса в Индиан-Уэллс в одном сезоне после Маркоса Богдатиса (2006 год) и Хьена Чена (2018 год).

В четвертьфинальном матче Лернер сыграет c победителем поединка Янник Синнер (Италия, ATP 2) – Жоау Фонсека (Бразилия, ATP 35).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Лернер Тьен [25] – Алехандро Давидович Фокина [18] – 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)

Видеообзор матча

По теме:
ВИДЕО. Джокович выпросил очко после того, как оппонент отвлек Циципаса
Определен первый четвертьфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс
АЛЬКАРАС: «Я устал играть словно с Федерером в каждом поединке»
Лернер Тьен Алехандро Давидович-Фокина ATP Индиан-Уэллс
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Футбол | 10 марта 2026, 23:35 8
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ

Александр Денисов прокомментировал публикацию переговоров арбитров

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Бокс | 10 марта 2026, 09:49 2
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»

Американец выделил Джо Фрейзера

Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Теннис | 11.03.2026, 00:35
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 10.03.2026, 08:17
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Футбол | 10.03.2026, 07:30
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 15
Футбол
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 35
Футбол
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 13
Футбол
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 7
Бокс
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем