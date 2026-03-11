Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Очередная потеря: юный талант Барселоны травмировался в матче с Ньюкаслом

Марк Берналь не смог продолжить игру после того, как почувствовал боль в бедре

Очередная потеря: юный талант Барселоны травмировался в матче с Ньюкаслом
В ходе первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла» в составе «Барселоны» произошла вынужденная перестановка. На 73-й минуте поле был вынужден покинуть 18-летний полузащитник Марк Берналь.

Инцидент произошел после рывка за мячом: молодой футболист неожиданно присел на газон, держась за мышцы бедра и носки бутс, что указывало на острую боль.

Медицинский штаб «сине-гранатовых» оперативно появился на поле, после чего игроку помогли проследовать в подтрибунное помещение. Место травмированного Берналя занял Марк Касадо.

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко
