Очередная потеря: юный талант Барселоны травмировался в матче с Ньюкаслом
Марк Берналь не смог продолжить игру после того, как почувствовал боль в бедре
В ходе первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла» в составе «Барселоны» произошла вынужденная перестановка. На 73-й минуте поле был вынужден покинуть 18-летний полузащитник Марк Берналь.
Инцидент произошел после рывка за мячом: молодой футболист неожиданно присел на газон, держась за мышцы бедра и носки бутс, что указывало на острую боль.
Медицинский штаб «сине-гранатовых» оперативно появился на поле, после чего игроку помогли проследовать в подтрибунное помещение. Место травмированного Берналя занял Марк Касадо.
