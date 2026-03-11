Флик сделал тревожное заявление после игры с Ньюкаслом
Тренер Барселоны недоволен действиями своих подопечных
Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничейный исход противостояния с «Ньюкаслом» (1:1) в рамках Лиги чемпионов.
«Если говорить откровенно, результат встречи меня порадовал больше, чем содержание игры. Владение мячом сегодня не было нашей сильной стороной, однако в оборонительной фазе мы выглядели достойно, работая как единый коллектив.
Это оставляет приятное впечатление. На этом стадионе всегда непросто из-за колоссального давления трибун и специфической атмосферы. Под прессингом соперника мы совершили немало оплошностей, так что нам есть куда расти.
За плечами у команды плотный график матчей, но нам необходимо повышать качество футбола. Главный позитив сегодня – это итоговый счет. Уйти от поражения, уступая в один мяч, – это по-настоящему фантастический результат.
Я не сомневаюсь, что в ответной встрече на «Камп Ноу» «Барселона» продемонстрирует совершенно иной футбол», – подытожил главный тренер «блауграны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент киевского клуба разобрал неоднозначные моменты, которые допустил Николай Балакин
Тренер прокомментировал первое поражение в «Нефтчи»