Очередной рекорд от Ямаля. В 18 лет испанец сыграл 30 матчей в ЛЧ

Лига чемпионов
10 марта 2026, 23:04 | Обновлено 10 марта 2026, 23:05
Кому принадлежало предыдущее возрастное достижение в ЛЧ после 30 сыгранных матчей в турнире?

Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский игрок Барселоны Ламин Ямаль в возрасте 18 лет и 240 дней стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, сыгравшим 30 матчей в турнире.

Произошло это в первом матче 1/8 финала ЛЧ сезона 2025/26, в котором блаугранас на выезде играют против Ньюкасл Юнайтед.

Ямаль превзошел достижение игрока ПСЖ Варрена Заира-Эмери, ранее сыгравшего свой 30-й поединок в Лиге чемпионов в возрасте 19 лет и 227 дней.

Самые молодые игроки в истории Лиги чемпионов, сыгравшие 30 матчей

18 лет и 240 дней – Ламин Ямаль (Барселона)
19 лет и 227 дней – Варрен Заир-Эмери (ПСЖ)
20 лет и 207 дней – Сеск Фабрегас (Арсенал)

