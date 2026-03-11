Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победа тяжелой ценой: Бавария теряет троих игроков за один вечер
Лига чемпионов
11 марта 2026, 02:02 |
Победа тяжелой ценой: Бавария теряет троих игроков за один вечер

Триумф мюнхенской команды был омрачен чередой травм

Победа тяжелой ценой: Бавария теряет троих игроков за один вечер
Мюнхенская «Бавария» разгромила «Аталанту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 6:1, однако триумф был омрачен чередой серьезных травм.

Защитник Альфонсо Дэвис, который только восстановился после повреждения задней поверхности бедра, полученного еще 21 февраля, снова оказался в лазарете.

Канадец вышел на замену в начале второго тайма и даже успел отметиться ассистом на Майкла Олисе. Однако уже на 71-й минуте его пришлось заменить на Тома Бишофа. Уходя с газона, Дэвис не скрывал отчаяния, закрывая лицо футболкой.

Конец матча превратился для мюнхенцев в настоящий кошмар. На 92-й минуте поле из-за травмы покинул Джамал Мусиала. Замен у команды больше не оставалось, поэтому доигрывать встречу пришлось в меньшинстве.

Последним ударом стало повреждение голкипера Йонаса Урбига. На 93-й минуте, во время гола «Аталанты», он столкнулся с нападающим Николой Крстовичем. Вратарь не смог уйти самостоятельно – на 94-й минуте его унесли с поля под руки, после чего арбитр дал финальный свисток.

Бавария Аталанта Лига чемпионов Джамал Мусиала Альфонсо Дэвис Йонас Урбиг Майкл Олисе Никола Крстович Том Бишоф
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
