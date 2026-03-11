Беспроигрышная домашняя серия Атлетико в плей-офф ЛЧ достигла 21 матча
Очередной командой, не сумевшей победить мадридцев в игровое время на их поле, стал Тоттенхэм
Беспроигрышная серия мадридского Атлетико в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов достигла 21 поединка.
Мадридцы, начиная с сезона 2008/09, не проиграли в игровое время ни одного матча на своем стадионе.
На этот раз Атлетико в первом матче 1/8 финала сезона 2025/26 не оставил ни одного шанса лондонскому Тоттенхэм Хотспур, победив англичан со счетом 5:2.
Что касается данной серии мадридцев, то 12 матчей из 21 состоялись еще на Эстадио Висенте Кальдерон, а уже 9 – на Метрополитано Стедиум.
В последний раз Атлетико проиграл дома матч плей-офф ЛЧ еще в сезоне 1996/97, когда в четвертьфинале потерпел поражение от Аякса со счетом 2:3.
Следует заметить, что в сезоне 2020/21 Атлетико проиграл Челси со счетом 0:1 в матче 1/8 финала, однако матч проходил на нейтральном поле в Бухаресте.
Беспроигрышная домашняя серия Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов в игровое время (21)
Метрополитано Стедиум
- 2025/26: 1/8 финала, Атлетико – Тоттенхэм Хотспур – 5:2
- 2025/26: 1/16 финала, Атлетико – Брюгге – 4:1
- 2024/25: 1/8 финала, Атлетико – Реал – 1:0
- 2023/24: 1/4 финала, Атлетико – Боруссия Дортмунд – 2:1
- 2023/24: 1/8 финала, Атлетико – Интер – 2:1
- 2021/22: 1/4 финала, Атлетико – Манчестер Сити – 0:0
- 2021/22: 1/8 финала, Атлетико – Манчестер Юнайтед – 1:1
- 2019/20: 1/8 финала, Атлетико – Ливерпуль – 1:0
- 2018/19: 1/8 финала, Атлетико – Ювентус – 2:0
Эстадио Висенте Кальдерон
- 2016/17: полуфинал, Атлетико – Реал – 2:1
- 2016/17: 1/4 финала, Атлетико – Лестер Сити – 1:0
- 2016/17: 1/8 финала, Атлетико – Байер – 0:0
- 2015/16: полуфинал, Атлетико – Бавария – 1:0
- 2015/16: 1/4 финала, Атлетико – Барселона – 2:0
- 2015/16: 1/8 финала, Атлетико – ПСВ – 0:0
- 2014/15: 1/4 финала, Атлетико – Реал – 0:0
- 2014/15: 1/8 финала, Атлетико – Байер – 1:0
- 2013/14: полуфинал, Атлетико – Челси – 0:0
- 2013/14: 1/4 финала, Атлетико – Барселона – 1:0
- 2013/14: 1/8 финала, Атлетико – Милан – 4:1
- 2008/09: 1/8 финала, Атлетико – Порту – 2:2
