Беспроигрышная домашняя серия Атлетико в плей-офф ЛЧ достигла 21 матча

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
11 марта 2026, 00:21 | Обновлено 11 марта 2026, 00:22
60
0

Очередной командой, не сумевшей победить мадридцев в игровое время на их поле, стал Тоттенхэм

Getty Images/Global Images Ukraine

Беспроигрышная серия мадридского Атлетико в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов достигла 21 поединка.

Мадридцы, начиная с сезона 2008/09, не проиграли в игровое время ни одного матча на своем стадионе.

На этот раз Атлетико в первом матче 1/8 финала сезона 2025/26 не оставил ни одного шанса лондонскому Тоттенхэм Хотспур, победив англичан со счетом 5:2.

Что касается данной серии мадридцев, то 12 матчей из 21 состоялись еще на Эстадио Висенте Кальдерон, а уже 9 – на Метрополитано Стедиум.

В последний раз Атлетико проиграл дома матч плей-офф ЛЧ еще в сезоне 1996/97, когда в четвертьфинале потерпел поражение от Аякса со счетом 2:3.

Следует заметить, что в сезоне 2020/21 Атлетико проиграл Челси со счетом 0:1 в матче 1/8 финала, однако матч проходил на нейтральном поле в Бухаресте.

Беспроигрышная домашняя серия Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов в игровое время (21)

Метрополитано Стедиум

  • 2025/26: 1/8 финала, Атлетико – Тоттенхэм Хотспур – 5:2
  • 2025/26: 1/16 финала, Атлетико – Брюгге – 4:1
  • 2024/25: 1/8 финала, Атлетико – Реал – 1:0
  • 2023/24: 1/4 финала, Атлетико – Боруссия Дортмунд – 2:1
  • 2023/24: 1/8 финала, Атлетико – Интер – 2:1
  • 2021/22: 1/4 финала, Атлетико – Манчестер Сити – 0:0
  • 2021/22: 1/8 финала, Атлетико – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • 2019/20: 1/8 финала, Атлетико – Ливерпуль – 1:0
  • 2018/19: 1/8 финала, Атлетико – Ювентус – 2:0

Эстадио Висенте Кальдерон

  • 2016/17: полуфинал, Атлетико – Реал – 2:1
  • 2016/17: 1/4 финала, Атлетико – Лестер Сити – 1:0
  • 2016/17: 1/8 финала, Атлетико – Байер – 0:0
  • 2015/16: полуфинал, Атлетико – Бавария – 1:0
  • 2015/16: 1/4 финала, Атлетико – Барселона – 2:0
  • 2015/16: 1/8 финала, Атлетико – ПСВ – 0:0
  • 2014/15: 1/4 финала, Атлетико – Реал – 0:0
  • 2014/15: 1/8 финала, Атлетико – Байер – 1:0
  • 2013/14: полуфинал, Атлетико – Челси – 0:0
  • 2013/14: 1/4 финала, Атлетико – Барселона – 1:0
  • 2013/14: 1/8 финала, Атлетико – Милан – 4:1
  • 2008/09: 1/8 финала, Атлетико – Порту – 2:2
Лига чемпионов статистика Атлетико Мадрид Тоттенхэм
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
