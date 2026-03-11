Беспроигрышная домашняя серия Атлетико в плей-офф ЛЧ достигла 21 матча

Беспроигрышная серия мадридского Атлетико в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов достигла 21 поединка.

Мадридцы, начиная с сезона 2008/09, не проиграли в игровое время ни одного матча на своем стадионе.

На этот раз Атлетико в первом матче 1/8 финала сезона 2025/26 не оставил ни одного шанса лондонскому Тоттенхэм Хотспур, победив англичан со счетом 5:2.

Что касается данной серии мадридцев, то 12 матчей из 21 состоялись еще на Эстадио Висенте Кальдерон, а уже 9 – на Метрополитано Стедиум.

В последний раз Атлетико проиграл дома матч плей-офф ЛЧ еще в сезоне 1996/97, когда в четвертьфинале потерпел поражение от Аякса со счетом 2:3.

Следует заметить, что в сезоне 2020/21 Атлетико проиграл Челси со счетом 0:1 в матче 1/8 финала, однако матч проходил на нейтральном поле в Бухаресте.

Беспроигрышная домашняя серия Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов в игровое время (21)

Метрополитано Стедиум

2025/26: 1/8 финала, Атлетико – Тоттенхэм Хотспур – 5:2

2025/26: 1/16 финала, Атлетико – Брюгге – 4:1

2024/25: 1/8 финала, Атлетико – Реал – 1:0

2023/24: 1/4 финала, Атлетико – Боруссия Дортмунд – 2:1

2023/24: 1/8 финала, Атлетико – Интер – 2:1

2021/22: 1/4 финала, Атлетико – Манчестер Сити – 0:0

2021/22: 1/8 финала, Атлетико – Манчестер Юнайтед – 1:1

2019/20: 1/8 финала, Атлетико – Ливерпуль – 1:0

2018/19: 1/8 финала, Атлетико – Ювентус – 2:0

Эстадио Висенте Кальдерон