Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 23:35 |
746
5

Александр Денисов прокомментировал публикацию переговоров арбитров

ФК Полесье. Александр Денисов

Коммерческий директор житомирского «Полесья» Александр Денисов отреагировал на публикацию переговоров арбитров с матча 19-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:2):

«И снова ложь!

В воскресенье Житомир оскорбили. На глазах тысяч болельщиков два арбитра – Балакин и Шурман – цинично издевались над «Полесьем». Два серых персонажа выполнили заказ грязно, оставив после себя много фактов, которые указывают на заказной характер их действий на поле и в машине ВАР. Кто заказчик исключения «Полесья» из борьбы за медали – жизнь обязательно даст ответ.

А сегодня история имела свое продолжение, когда УАФ опубликовала пленки переговоров арбитров. Но теперь уже издеваются не только над фанатами «Полесья», но и вообще над всеми украинскими болельщиками.

Арбитры на ВАР сначала находятся в шоке после фола Биловара, а затем резко, якобы получив от кого-то сообщение, завершают рассмотрение эпизода лаконичной фразой – check completed (проверка завершена).

Монтаж точно не на «Оскар». У меня только вопрос: кто звукорежиссер этого шедевра лжи?»

«Он должен сменить работу». В Италии набирает обороты скандал с Малиновским
Суркис удивил мнением об удалении Биловара в игре с Полесьем
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Юра Ганусяк
ну пенісов ще той кротяра на постійному утриманні ринатика, і як маніпулювати словами вміє вболівальники ще довго будуть згадувати.
Ответить
+9
AK.228
😂😂
Ответить
+6
Петро
денисов ти сам шахрай
Ответить
+3
zaval1965
Щось цей крендель не унімається.За таки образи треба в суд подавати.Гривнею по поганому язику.
Ответить
+2
Перший Серед Рівних в бані
Полностью согласен!!!!
Ответить
-8
