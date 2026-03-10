«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ

Коммерческий директор житомирского «Полесья» Александр Денисов отреагировал на публикацию переговоров арбитров с матча 19-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:2):

«И снова ложь!

В воскресенье Житомир оскорбили. На глазах тысяч болельщиков два арбитра – Балакин и Шурман – цинично издевались над «Полесьем». Два серых персонажа выполнили заказ грязно, оставив после себя много фактов, которые указывают на заказной характер их действий на поле и в машине ВАР. Кто заказчик исключения «Полесья» из борьбы за медали – жизнь обязательно даст ответ.

А сегодня история имела свое продолжение, когда УАФ опубликовала пленки переговоров арбитров. Но теперь уже издеваются не только над фанатами «Полесья», но и вообще над всеми украинскими болельщиками.

Арбитры на ВАР сначала находятся в шоке после фола Биловара, а затем резко, якобы получив от кого-то сообщение, завершают рассмотрение эпизода лаконичной фразой – check completed (проверка завершена).

Монтаж точно не на «Оскар». У меня только вопрос: кто звукорежиссер этого шедевра лжи?»