Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Слот и ван Дейк назвали причину громкого поражения Ливерпуля от Галатасарая
Лига чемпионов
10 марта 2026, 23:26
1

Слот и ван Дейк назвали причину громкого поражения Ливерпуля от Галатасарая

Красные проиграли со счетом 0:1

1 Comments
Слот и ван Дейк назвали причину громкого поражения Ливерпуля от Галатасарая
УЕФА. Арне Слот

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от турецкого «Галатасарая» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Можно сказать, что это плохое дежавю. Счет такой же, как и в матче три месяца назад. Но мы играли так, что могли забить гораздо больше. Мы создали много моментов, но многие из них не реализовали. Первые 15 минут мы играли очень хорошо. Но не смогли забить гол.

Это очень сложный стадион. Как для игроков соперника, так и для тренеров соперника. Трудно сосредоточиться и трудно общаться. «Галатасараю» очень повезло, что у них такая атмосфера.

Теперь у нас матч против «Галатасарая» на нашем домашнем стадионе. У нас есть фантастические болельщики, которые всегда дают нам силы. Они продемонстрируют это на «Энфилде», нашем домашнем стадионе, и станут для нас движущей силой».

Также комментарий по игре дал защитник «красных» Вирджил ван Дейк:

«Мы создали много моментов, но также много пропустили. Я думаю, что в первом тайме мы были очень близки к тому, чтобы забить. Очень важно использовать такие возможности и превращать их в голы. Мы играли против хорошей команды в атмосфере высокого давления.

Второй матч будет на нашем стадионе. И это, безусловно, наше преимущество. Когда мы играем дома, все в наших руках. Мы будем играть там, чтобы пройти в следующий раунд».

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль Галатасарай Лига чемпионов Вирджил ван Дейк Арне Слот пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Bahus
Шок шок ужас сенсація!!! А то що Ліверпуль в цьому сезоні кому тільки не програвав
