Источник: Трубин может потерять место в стартовом составе Бенфики

Ошибки украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина сказались на результатах трех из последних четырех матчей лиссабонской команды, отмечает SAPO.

Так, неуверенная игра 24-летнего голкипера привела к голам в его ворота во встречах с «Порту» (2:2), «Жил Висенте» (2:1) и «Санта-Кларой» (2:1). Также украинец не может занести себе в актив гостевой матч плей-офф Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

Эти обстоятельства, а также возвращение в строй после травмы конкурента Анатолия Самуэля Соареша могут поднять вопрос в «Бенфике» о том, кто будет основным голкипером команды на заключительном этапе сезона.

Ранее Трубину досталось от главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо.