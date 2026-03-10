Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 марта 2026, 23:15 |
Источник: Трубин может потерять место в стартовом составе Бенфики

На украинского вратаря растет давление из-за не слишком уверенной игры

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Ошибки украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина сказались на результатах трех из последних четырех матчей лиссабонской команды, отмечает SAPO.

Так, неуверенная игра 24-летнего голкипера привела к голам в его ворота во встречах с «Порту» (2:2), «Жил Висенте» (2:1) и «Санта-Кларой» (2:1). Также украинец не может занести себе в актив гостевой матч плей-офф Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

Эти обстоятельства, а также возвращение в строй после травмы конкурента Анатолия Самуэля Соареша могут поднять вопрос в «Бенфике» о том, кто будет основным голкипером команды на заключительном этапе сезона.

Ранее Трубину досталось от главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо.

По теме:
«Где он был?» Моуриньо наехал на своих игроков из-за второго гола Порту
Как выглядит таблица чемпионата Португалии после ничьих Бенфики и Спортинга
МОУРИНЬО: «Они становились передо мной на колени. Возможно, я покину клуб»
Антон Романенко
Сообщить об ошибке

