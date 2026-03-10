10 марта 2026 года состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между итальянской «Аталантой» и немецкой «Баварией». Игра проходит на стадионе Нью Беланс Арена в Бергамо.

Первый тайм поединка завершился со счетом 3:0 в пользу гостевой команды.

Голами на 12-й, 22-й и 25-й минутах отличились соответственно Йосип Станишич, Майкл Олисе и Серж Гнабри. Интересно, что главный бомбардир команды Гарри Кейн находится на скамейке запасных.

ВИДЕО. Бавария без Кейна уничтожила Аталанту в первом тайме