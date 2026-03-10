Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис удивил мнением об удалении Биловара в игре с Полесьем
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 22:35 | Обновлено 10 марта 2026, 23:20
3

Суркис удивил мнением об удалении Биловара в игре с Полесьем

Президент Динамо считает, что Кристиан должен был получить красную карточку

Суркис удивил мнением об удалении Биловара в игре с Полесьем
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал спорный эпизод из матча 19-го тура УПЛ против житомирского «Полесья» (2:1), в котором, по мнению многих, центральный защитник киевлян Кристиан Биловар в результате столкновения с Линдоном Эмерллаху должен был получить красную карточку:

«Стопроцентная красная карточка для нашего игрока. Не понимаю, почему ВАР не подзвал главного судью».

Напомним, Кристиан Биловар является мужем Яны Суркис, дочери Игоря Суркиса, то есть является зятем президента столичного клуба. Пара вместе воспитывает ребенка.

По теме:
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Он должен сменить работу». В Италии набирает обороты скандал с Малиновским
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Игорь Суркис Кристиан Биловар удаление (красная карточка) судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо Линдон Эмерллаху
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ondu
Та любой здравый человек понимает,что это прямая красная была.
Ответить
+4
Fan DynamoKyiv
В нашем фанатском подвале Динамо Киев снова паника и смех одновременно. Сидим, обсуждаем новость: неужели Игорь Михайлович правда мог такое сказать? Половина подвала уверена это всё Бурбас где-то рядом стоял с диктофоном и заставил сказать правду.
Вторая половина говорит: Да какой Бурбас… это уже искусственный интеллект за Суркиса интервью раздаёт.
В итоге пришли к выводу:
если слова странные, значит либо монтаж, либо нейросеть, либо Бурбас где-то в кустах.
Но одно мы знаем точно:
в нашем фанатском подвале верят только трём вещам
⚽ старым победам Динамо,
☕ крепкому 40% чаю,
😂 и тому, что в интернете половина цитат живёт своей жизнью.
Так что пока Суркис не приедит к нам в подвал и мы не услышим его лично, считаем дальше это футбольной легендой из интернета!
Ответить
+1
vbrjkf
Це щоб не подумали, що він зятя виправдовує...
Ответить
0
