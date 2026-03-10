Суркис удивил мнением об удалении Биловара в игре с Полесьем

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал спорный эпизод из матча 19-го тура УПЛ против житомирского «Полесья» (2:1), в котором, по мнению многих, центральный защитник киевлян Кристиан Биловар в результате столкновения с Линдоном Эмерллаху должен был получить красную карточку:

«Стопроцентная красная карточка для нашего игрока. Не понимаю, почему ВАР не подзвал главного судью».

Напомним, Кристиан Биловар является мужем Яны Суркис, дочери Игоря Суркиса, то есть является зятем президента столичного клуба. Пара вместе воспитывает ребенка.