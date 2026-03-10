Суркис удивил мнением об удалении Биловара в игре с Полесьем
Президент Динамо считает, что Кристиан должен был получить красную карточку
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал спорный эпизод из матча 19-го тура УПЛ против житомирского «Полесья» (2:1), в котором, по мнению многих, центральный защитник киевлян Кристиан Биловар в результате столкновения с Линдоном Эмерллаху должен был получить красную карточку:
«Стопроцентная красная карточка для нашего игрока. Не понимаю, почему ВАР не подзвал главного судью».
Напомним, Кристиан Биловар является мужем Яны Суркис, дочери Игоря Суркиса, то есть является зятем президента столичного клуба. Пара вместе воспитывает ребенка.
Вторая половина говорит: Да какой Бурбас… это уже искусственный интеллект за Суркиса интервью раздаёт.
В итоге пришли к выводу:
если слова странные, значит либо монтаж, либо нейросеть, либо Бурбас где-то в кустах.
Но одно мы знаем точно:
в нашем фанатском подвале верят только трём вещам
⚽ старым победам Динамо,
☕ крепкому 40% чаю,
😂 и тому, что в интернете половина цитат живёт своей жизнью.
Так что пока Суркис не приедит к нам в подвал и мы не услышим его лично, считаем дальше это футбольной легендой из интернета!