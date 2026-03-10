Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль чаще всего проигрывал на выезде в ЛЧ трем клубам. Каким именно?
Лига чемпионов
10 марта 2026, 22:24 | Обновлено 10 марта 2026, 22:25
255
0

Ливерпуль чаще всего проигрывал на выезде в ЛЧ трем клубам. Каким именно?

Третий раз в истории турнира «красные» уступили Галатасараю

10 марта 2026, 22:24 | Обновлено 10 марта 2026, 22:25
255
0
Ливерпуль чаще всего проигрывал на выезде в ЛЧ трем клубам. Каким именно?
Getty Images/Global Images Ukraine

Галатасарай в третий раз в истории Лиги чемпионов победил на своем поле Ливерпуль.

В этот раз это произошло в первом матче 1/8 финала сезона 2025/26, в котором стамбульцы были сильнее со счетом 1:0.

Галатасарай уже во второй раз по ходу сезона победил Ливерпуль на своем поле с одинаковым счетом.

А учитывая то, что в 2006 году была добыта турками еще одна победа со счетом 3:2, Галатасарай стал одной из трех команд в истории ЛЧ, трижды дома побеждавшей Ливерпуль.

Первыми двумя были Реал и Наполи.

Команды с наибольшим количеством домашних побед над Ливерпулем в Лиге чемпионов

  • 3 – Реал
  • 3 – Наполи
  • 3 – Галатасарай
По теме:
В Галатасарае объяснили, как им удалось обыграть Ливерпуль
ВИДЕО. Сэйв Облака и контратака: как Альварес оформил дубль Тоттенхэму
Слот и ван Дейк назвали причину громкого поражения Ливерпуля от Галатасарая
Лига чемпионов Галатасарай Ливерпуль Реал Мадрид Наполи
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Футбол | 10 марта 2026, 11:03 27
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо

Президент киевского клуба разобрал неоднозначные моменты, которые допустил Николай Балакин

ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Футбол | 10 марта 2026, 21:22 5
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»

Тренер вспомнил напряженные отношения

Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2026, 02:10
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Другие виды | 10.03.2026, 08:58
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Футбол | 10.03.2026, 23:22
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 15
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 1
Футбол
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 2
Футбол
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 81
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 12
Футбол
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 7
Бокс
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем