Ливерпуль чаще всего проигрывал на выезде в ЛЧ трем клубам. Каким именно?

Галатасарай в третий раз в истории Лиги чемпионов победил на своем поле Ливерпуль.

В этот раз это произошло в первом матче 1/8 финала сезона 2025/26, в котором стамбульцы были сильнее со счетом 1:0.

Галатасарай уже во второй раз по ходу сезона победил Ливерпуль на своем поле с одинаковым счетом.

А учитывая то, что в 2006 году была добыта турками еще одна победа со счетом 3:2, Галатасарай стал одной из трех команд в истории ЛЧ, трижды дома побеждавшей Ливерпуль.

Первыми двумя были Реал и Наполи.

Команды с наибольшим количеством домашних побед над Ливерпулем в Лиге чемпионов

3 – Реал

3 – Наполи

3 – Галатасарай