Холанд выбрал, за какой клуб играть после предложений Реала и Барселоны

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд окончательно решил остаться в «Манчестер Сити», сообщает испанская пресса.

Несмотря на слухи о возможном трансфере этим летом и предложения от «Пари Сен-Жермен», «Барселоны» и «Реала», Холанд не планирует покидать проект Пепа Гвардиолы. Он подписал новый долгосрочный контракт всего год назад и стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-лиги с зарплатой более 30 млн евро в год, включая клаусулу выкупа в 175 млн евро.

По словам источников, план Эрлинга — остаться в Манчестере как минимум еще на один сезон. Норвежского нападающего не привлекают клубы, которые интересовались им, в частности из-за кризиса в «Реале» и финансовых ограничений «Барселоны».