Компани оставил Кейна в резерве Баварии на матч Лиги чемпионов с Аталантой
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
10 марта в 22:00 по Киеву начнется ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между «Аталантой» и «Баварией».
Встреча состоится на стадионе Нью Бэланс Арена в Бергамо.
Ответная игра пройдет 18 марта в 22:00 по киевскому времени.
Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру. Главный тренер «Баварии» Венсан Компани решил дать отдохнуть главному бомбардиру команды Гарри Кейну и оставил его в запасе.
Стартовые составы на матч Аталанта – Бавария:
Il nostro 11 di partenza per #AtalantaBayern 📝— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 10, 2026
Tonight's starting XI 📝#UCL #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/VTmGPqMtzp
✨ #UCL | 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. Atalanta 🔥 pic.twitter.com/DdrbQC0piU— FC Bayern München (@FCBayern) March 10, 2026
