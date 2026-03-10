Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Компани оставил Кейна в резерве Баварии на матч Лиги чемпионов с Аталантой
10 марта 2026, 20:58
Компани оставил Кейна в резерве Баварии на матч Лиги чемпионов с Аталантой

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

Компани оставил Кейна в резерве Баварии на матч Лиги чемпионов с Аталантой
10 марта в 22:00 по Киеву начнется ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между «Аталантой» и «Баварией».

Встреча состоится на стадионе Нью Бэланс Арена в Бергамо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра пройдет 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру. Главный тренер «Баварии» Венсан Компани решил дать отдохнуть главному бомбардиру команды Гарри Кейну и оставил его в запасе.

Стартовые составы на матч Аталанта – Бавария:

Дмитрий Вус
pol-55
Тю на Компані,Джексон грає як*гів-о в ополонці*.
