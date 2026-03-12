Лунин приблизился к грандиозному трансферу. Тренер уже дал свое добро
Украинец может перейти в «Интер»
Итальянский «Интер» Милан рассматривает украинского вратаря Андрея Лунина как одного из главных кандидатов на замену нынешнему голкиперу команды Янну Зоммеру.
По информации испанских СМИ, в миланском клубе уже обсуждают долгосрочную стратегию по позиции вратаря. Лунина считают оптимальным вариантом на будущее, поскольку он имеет опыт выступлений на высоком уровне и потенциал для дальнейшего прогресса.
Сообщается, что идею с приглашением украинца поддерживает бывший защитник и нынешний главный «нерадзурри» Кристиан Киву. Именно он одобряет кандидатуру вратаря.
