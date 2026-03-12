Лунин приблизился к грандиозному трансферу. Тренер уже дал свое добро

Итальянский «Интер» Милан рассматривает украинского вратаря Андрея Лунина как одного из главных кандидатов на замену нынешнему голкиперу команды Янну Зоммеру.

По информации испанских СМИ, в миланском клубе уже обсуждают долгосрочную стратегию по позиции вратаря. Лунина считают оптимальным вариантом на будущее, поскольку он имеет опыт выступлений на высоком уровне и потенциал для дальнейшего прогресса.

Сообщается, что идею с приглашением украинца поддерживает бывший защитник и нынешний главный «нерадзурри» Кристиан Киву. Именно он одобряет кандидатуру вратаря.