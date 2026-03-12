Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 марта 2026, 07:45
Лунин приблизился к грандиозному трансферу. Тренер уже дал свое добро

Украинец может перейти в «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Итальянский «Интер» Милан рассматривает украинского вратаря Андрея Лунина как одного из главных кандидатов на замену нынешнему голкиперу команды Янну Зоммеру.

По информации испанских СМИ, в миланском клубе уже обсуждают долгосрочную стратегию по позиции вратаря. Лунина считают оптимальным вариантом на будущее, поскольку он имеет опыт выступлений на высоком уровне и потенциал для дальнейшего прогресса.

Сообщается, что идею с приглашением украинца поддерживает бывший защитник и нынешний главный «нерадзурри» Кристиан Киву. Именно он одобряет кандидатуру вратаря.

Дмитрий Олийченко
