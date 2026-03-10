Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Реала: «Команде не хватает этих игроков. И это странно»
Испания
10 марта 2026, 20:31 | Обновлено 10 марта 2026, 20:49
Гути отметил отсутствие Крооса и Модрича

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом полузащитник Гути считает, что мадридской команды не хватает класса хавбеков Тони Крооса и Луки Модрича.

Кроос уже завершил карьеру, у Модрич минувшим летом перебрался в Милан.

«У Реала много талантливых игроков в полузащите, но почему-то так выходит, что команде все равно не хватает Модрича и Крооса. Это странно, однако мы видим, что без них система иногда не работает».

«Мне кажется, Реалу нужно обратить на это внимание и попробовать найти игроков похожего профайла и класса», – сказал Гути.

Реал по ходу сезона уже уволил тренера Хаби Алонсо и назначил Альваро Арбелоа.

Лука Модрич Тони Кроос Реал Мадрид Гути Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник: Marca
