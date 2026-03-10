Легенда Реала: «Команде не хватает этих игроков. И это странно»
Гути отметил отсутствие Крооса и Модрича
Известный в прошлом полузащитник Гути считает, что мадридской команды не хватает класса хавбеков Тони Крооса и Луки Модрича.
Кроос уже завершил карьеру, у Модрич минувшим летом перебрался в Милан.
«У Реала много талантливых игроков в полузащите, но почему-то так выходит, что команде все равно не хватает Модрича и Крооса. Это странно, однако мы видим, что без них система иногда не работает».
«Мне кажется, Реалу нужно обратить на это внимание и попробовать найти игроков похожего профайла и класса», – сказал Гути.
Реал по ходу сезона уже уволил тренера Хаби Алонсо и назначил Альваро Арбелоа.
