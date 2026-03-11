В сборную мог вернуться украинец, игравший и тренировавший в москве
Известный в прошлом футболист рассматривался на роль ассистента главного тренера
Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский вспомнил о работе в тренерском штабе национальной команды и поделился впечатлениями от этого этапа карьеры. Бывший вратарь отметил, что на роль ассистента главного тренера рассматривался также Андрей Воронин.
«Была еще кандидатура Андрея Воронина, но решили подписать контракт со мной. Я получил возможность работать с Андреа Малдерой, Мауро Тассотти и Педро Харо. Не знаю, как им работалось со мной, а мне было очень приятно, особенно когда они постоянно разговаривали на итальянском», — с улыбкой рассказал Шовковский.
Ранее Шовковский рассказал, из-за чего конфликтовал с Андреем Ярмоленко в киевском Динамо.
