В сборную мог вернуться украинец, игравший и тренировавший в москве

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский вспомнил о работе в тренерском штабе национальной команды и поделился впечатлениями от этого этапа карьеры. Бывший вратарь отметил, что на роль ассистента главного тренера рассматривался также Андрей Воронин.

«Была еще кандидатура Андрея Воронина, но решили подписать контракт со мной. Я получил возможность работать с Андреа Малдерой, Мауро Тассотти и Педро Харо. Не знаю, как им работалось со мной, а мне было очень приятно, особенно когда они постоянно разговаривали на итальянском», — с улыбкой рассказал Шовковский.

