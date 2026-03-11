Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В сборную мог вернуться украинец, игравший и тренировавший в москве
Сборная УКРАИНЫ
11 марта 2026, 20:23 | Обновлено 11 марта 2026, 20:26
1508
1

В сборную мог вернуться украинец, игравший и тренировавший в москве

Известный в прошлом футболист рассматривался на роль ассистента главного тренера

11 марта 2026, 20:23 | Обновлено 11 марта 2026, 20:26
1508
1 Comments
В сборную мог вернуться украинец, игравший и тренировавший в москве
УАФ. Андрей Воронин

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский вспомнил о работе в тренерском штабе национальной команды и поделился впечатлениями от этого этапа карьеры. Бывший вратарь отметил, что на роль ассистента главного тренера рассматривался также Андрей Воронин.

«Была еще кандидатура Андрея Воронина, но решили подписать контракт со мной. Я получил возможность работать с Андреа Малдерой, Мауро Тассотти и Педро Харо. Не знаю, как им работалось со мной, а мне было очень приятно, особенно когда они постоянно разговаривали на итальянском», — с улыбкой рассказал Шовковский.

Ранее Шовковский рассказал, из-за чего конфликтовал с Андреем Ярмоленко в киевском Динамо.

По теме:
«Нельзя думать только о себе». Туран высказался о травме Матвиенко
Ребров услышал тревожные новости перед матчем Украина – Швеция
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Андрей Воронин сборная Украины по футболу Александр Шовковский
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Футбол | 11 марта 2026, 07:45 8
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»

Тренер вспомнил напряженные отношения

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Футбол | 11 марта 2026, 06:23 1
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико

Барселона спасла игру против Ньюкасла, а Ливерпуль уступил Галатасараю

Клубу УПЛ предсказывают исчезновение: «Они напоминают мне Минай»
Футбол | 11.03.2026, 19:04
Клубу УПЛ предсказывают исчезновение: «Они напоминают мне Минай»
Клубу УПЛ предсказывают исчезновение: «Они напоминают мне Минай»
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Футбол | 10.03.2026, 19:55
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках
Футбол | 11.03.2026, 16:14
Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках
Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Cityzen83
головного тендера  - Андрюшу ще так не обзивали.
Ответить
+1
Популярные новости
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Определен лучший теннисист за всю историю
Определен лучший теннисист за всю историю
10.03.2026, 08:55 4
Теннис
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
10.03.2026, 06:23 6
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 7
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
10.03.2026, 09:37 3
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем