Воронин показал, чем занимается после того, как покинул москву

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин показал поклонникам, как проводит время.

46-летний экс-футболист поделился фото в Instagram Stories с курорта, где наслаждается бокалом прохладительного напитка.

На снимке Воронин выглядит в отличной форме для своего возраста и наслаждается приятной атмосферой отдыха. Точное местонахождение бывшего нападающего пока неизвестно, ведь подписей или дополнительных объяснений к публикации он не оставил.

Напомним, в начале войны Воронин не просто покинул Россию, а расторг контракт с московским «Динамо», который продлил буквально за день до начала войны.