Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Воронин показал, чем занимается после того, как покинул москву
Другие новости
06 марта 2026, 03:02 |
Воронин показал, чем занимается после того, как покинул москву

Известный футболист отдыхает на курорте

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин показал поклонникам, как проводит время.

46-летний экс-футболист поделился фото в Instagram Stories с курорта, где наслаждается бокалом прохладительного напитка.

На снимке Воронин выглядит в отличной форме для своего возраста и наслаждается приятной атмосферой отдыха. Точное местонахождение бывшего нападающего пока неизвестно, ведь подписей или дополнительных объяснений к публикации он не оставил.

Напомним, в начале войны Воронин не просто покинул Россию, а расторг контракт с московским «Динамо», который продлил буквально за день до начала войны.

Андрей Воронин lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
