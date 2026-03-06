Воронин показал, чем занимается после того, как покинул москву
Известный футболист отдыхает на курорте
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин показал поклонникам, как проводит время.
46-летний экс-футболист поделился фото в Instagram Stories с курорта, где наслаждается бокалом прохладительного напитка.
На снимке Воронин выглядит в отличной форме для своего возраста и наслаждается приятной атмосферой отдыха. Точное местонахождение бывшего нападающего пока неизвестно, ведь подписей или дополнительных объяснений к публикации он не оставил.
Напомним, в начале войны Воронин не просто покинул Россию, а расторг контракт с московским «Динамо», который продлил буквально за день до начала войны.
