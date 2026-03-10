Буде-Глимт – единственный клуб в 1/8 ЛЧ, выигравший все матчи в 2026 году
Наименьшее среднее количество набранных очков в календарном году у Тоттенхэм Хотспур
Норвежский Буде-Глимт является единственным клубом среди всех участников 1/8 финала Лиги чемпионов, победившим во всех матчах 2026 года во всех турнирах.
Правда, норвежская команда сыграла всего 5 поединков, в то время как другие команды – от 14 до 19.
Если не учитывать Буде-Глимт, наибольшее среднее количество набранных очков в календарном году у мюнхенской Баварии (2.62), за ней следуют Барселона (2.47) и Арсенал (2.39).
Единственным клубом из 16 участников 1/8 финала, который в текущем году в среднем набирает менее 1 очка за игру, является лондонский Тоттенхэм Хотспур (0.71).
Среднее количество набранных очков командами 1/8 финала Лиги чемпионов в 2026 году во всех турнирах
- 3.00 – Буде-Глимт (5)
- 2.62 – Бавария (13)
- 2.47 – Барселона (17)
- 2.39 – Арсенал (18)
- 2.34 – Спортинг (14)
- 2.11 – Манчестер Сити (18)
- 2.06 – Галатасарай (17)
- 2.06 – Реал (16)
- 1.94 – Челси (17)
- 1.94 – Ливерпуль (16)
- 1.93 – ПСЖ (15)
- 1.82 – Аталанта (17)
- 1.72 – Атлетико (18)
- 1.67 – Байер (15)
- 1.53 – Ньюкасл Юнайтед (19)
- 0.71 – Тоттенхэм Хотспур (14)
В скобках – количество сыгранных матчей в 2026 году
