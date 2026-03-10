Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буде-Глимт – единственный клуб в 1/8 ЛЧ, выигравший все матчи в 2026 году
Лига чемпионов
10 марта 2026, 19:48 |
259
0

Наименьшее среднее количество набранных очков в календарном году у Тоттенхэм Хотспур

Буде-Глимт – единственный клуб в 1/8 ЛЧ, выигравший все матчи в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский Буде-Глимт является единственным клубом среди всех участников 1/8 финала Лиги чемпионов, победившим во всех матчах 2026 года во всех турнирах.

Правда, норвежская команда сыграла всего 5 поединков, в то время как другие команды – от 14 до 19.

Если не учитывать Буде-Глимт, наибольшее среднее количество набранных очков в календарном году у мюнхенской Баварии (2.62), за ней следуют Барселона (2.47) и Арсенал (2.39).

Единственным клубом из 16 участников 1/8 финала, который в текущем году в среднем набирает менее 1 очка за игру, является лондонский Тоттенхэм Хотспур (0.71).

Среднее количество набранных очков командами 1/8 финала Лиги чемпионов в 2026 году во всех турнирах

  • 3.00 – Буде-Глимт (5)
  • 2.62 – Бавария (13)
  • 2.47 – Барселона (17)
  • 2.39 – Арсенал (18)
  • 2.34 – Спортинг (14)
  • 2.11 – Манчестер Сити (18)
  • 2.06 – Галатасарай (17)
  • 2.06 – Реал (16)
  • 1.94 – Челси (17)
  • 1.94 – Ливерпуль (16)
  • 1.93 – ПСЖ (15)
  • 1.82 – Аталанта (17)
  • 1.72 – Атлетико (18)
  • 1.67 – Байер (15)
  • 1.53 – Ньюкасл Юнайтед (19)
  • 0.71 – Тоттенхэм Хотспур (14)

В скобках – количество сыгранных матчей в 2026 году

По теме:
Ньюкасл и Барселона назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Галатасарай – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Галатасарай неожиданно забил в дебюте игры с Ливерпулем
