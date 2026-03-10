Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 19:10
У Руха возникли проблемы с защитниками

Неутешительные новости по расположению львовян

ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, в календарном поединке 20 тура УПЛ – с «Эпицентром», который состоится 15 марта в Киеве, ожидается возвращение в строй после повреждения паха опытного универсала львовян Юрия Копины. Но поскольку он еще только собирается вернуться в общую группу, то в лучшем случае в матче с подолянами может попасть в заявку.

По имеющейся информации, главный тренер Иван Федик не сможет рассчитывать на Василия Рунича и новичка Николая Киричка, который был заменен в середине первого тайма в предыдущем календарном поединке с «Металлистом 1925».

Еще хуже ситуация с травмированным Денисом Слюсарем, восстановление которого займет полтора месяца.

Зато после дисквалификации с «Эпицентром» сможет сыграть правый защитник Андрей Китела, но пока «Руху» банально не хватает защитников.

Пока что футболисты «Руха» занимают 13 место в чемпионате, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что вингер «Руха» прокомментировал результат матча с «Металлистом 1925».

