Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб, в котором играет украинец, сменил тренера
Италия
10 марта 2026, 19:00 |
496
0

ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб, в котором играет украинец, сменил тренера

Фабио Казерта стал главным тренером «Эмполи»

10 марта 2026, 19:00 |
496
0
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб, в котором играет украинец, сменил тренера
ФК Эмполи. Фабио Казерта

Итальянский специалист Фабио Казерта возглавил «Эмполи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

47-летний специалист подписал с клубом Серии B соглашение сроком до конца текущего сезона. Предыдущим его местом работы была «Пиза».

В «Эмполи» Фабио Казерта заменил другого итальянского коуча – Алессио Дионизи.

«Эмполи» в Серии B занимает 13-е место турнирной таблицы, имея в своем активе 31 пункт. В составе команды выступает украинский нападающий Богдан Попов.

Ранее сообщалось о том, что Богдан Попов попал на радары «Аталанты».

По теме:
Когда сын пошел по стопам отца. Лучшие семейные бомбардирские дуэты Серии А
Реал определил нового фаворита на пост тренера. Запланирована встреча
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Эмполи Серия B чемпионат Италии по футболу Богдан Попов назначение тренера Алессио Дионизи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 09 марта 2026, 21:34 4
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

В этом раунде зрители увидят поединок Манчестер Сити – Ливерпуль

Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Футбол | 10 марта 2026, 07:30 7
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство

Леонид Буряк не видит проблем в судействе

Олег ФЕДОРЧУК: «Балакин ошибался, но предвзятости не было»
Футбол | 10.03.2026, 12:37
Олег ФЕДОРЧУК: «Балакин ошибался, но предвзятости не было»
Олег ФЕДОРЧУК: «Балакин ошибался, но предвзятости не было»
АРБЕЛОА: «С каждым днем ему становится лучше»
Футбол | 10.03.2026, 17:46
АРБЕЛОА: «С каждым днем ему становится лучше»
АРБЕЛОА: «С каждым днем ему становится лучше»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
Футбол | 09.03.2026, 18:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 13
Футбол
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 9
Бокс
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 12
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 81
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем