ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб, в котором играет украинец, сменил тренера
Фабио Казерта стал главным тренером «Эмполи»
Итальянский специалист Фабио Казерта возглавил «Эмполи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
47-летний специалист подписал с клубом Серии B соглашение сроком до конца текущего сезона. Предыдущим его местом работы была «Пиза».
В «Эмполи» Фабио Казерта заменил другого итальянского коуча – Алессио Дионизи.
«Эмполи» в Серии B занимает 13-е место турнирной таблицы, имея в своем активе 31 пункт. В составе команды выступает украинский нападающий Богдан Попов.
Ранее сообщалось о том, что Богдан Попов попал на радары «Аталанты».
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐌𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐫𝐭𝐚 ✍️✅— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) March 10, 2026
Empoli Football Club è lieta di annunciare che Fabio Caserta è il nuovo allenatore della Prima Squadra
