10 марта 2026, 18:02 |
Когда сын пошел по стопам отца. Лучшие семейные бомбардирские дуэты Серии А

Лишь одна семейная пара смогла забить 200+ голов в чемпионате Италии

Когда сын пошел по стопам отца. Лучшие семейные бомбардирские дуэты Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг бомбардиров Серии А в разрезе семейных дуэтов (отец и сын).

Валентино и Сандро Маццола – единственный семейный тандем с суммарными 200+ забитыми мячами (209) в чемпионате Италии.

На втором месте идет семья Кьеза. Энрико и Федерико на двоих забили 185 голов в Серии А.

Замыкает топ-3 данного рейтинга пара Джузеппе и Джанлука Савольди (174).

Лучшие семейные бомбардирские дуэты Серии А (отец и сын)

  • 209 – Маццола (Валентино и Сандро)
  • 185 – Кьеза (Энрико и Федерико)
  • 174 – Савольди (Джузеппе и Джанлука)
  • 160 – Вьери (Роберто и Кристиан)
  • 109 – Симеоне (Диего и Джованни)
  • 105 – Маццола (Валентино и Феруччо)
  • 92 – Дестро (Флавио и Маттиа)
  • 77 – Конти (Бруно и Даниэле)
  • 51 – Веа (Джордж и Тимоти)
  • 49 – Ди Франческо (Эусебио и Федерико)
