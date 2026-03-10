Когда сын пошел по стопам отца. Лучшие семейные бомбардирские дуэты Серии А
Лишь одна семейная пара смогла забить 200+ голов в чемпионате Италии
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг бомбардиров Серии А в разрезе семейных дуэтов (отец и сын).
Валентино и Сандро Маццола – единственный семейный тандем с суммарными 200+ забитыми мячами (209) в чемпионате Италии.
На втором месте идет семья Кьеза. Энрико и Федерико на двоих забили 185 голов в Серии А.
Замыкает топ-3 данного рейтинга пара Джузеппе и Джанлука Савольди (174).
Лучшие семейные бомбардирские дуэты Серии А (отец и сын)
- 209 – Маццола (Валентино и Сандро)
- 185 – Кьеза (Энрико и Федерико)
- 174 – Савольди (Джузеппе и Джанлука)
- 160 – Вьери (Роберто и Кристиан)
- 109 – Симеоне (Диего и Джованни)
- 105 – Маццола (Валентино и Феруччо)
- 92 – Дестро (Флавио и Маттиа)
- 77 – Конти (Бруно и Даниэле)
- 51 – Веа (Джордж и Тимоти)
- 49 – Ди Франческо (Эусебио и Федерико)
Daniel a segno e top10 marcatori ⚽ padre-figlio della Serie A a un passo.— Transfermarkt.it (@TMit_news) March 10, 2026
Qui per vedere la posizione dei Maldini https://t.co/xHfQJ60TZf#TMdatabase #SerieA pic.twitter.com/tPvPSlwtEc
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Награду гуппа получила во время HR-POINT 2026 — ежегодного форума для HR-специалистов
После 3 дней соревнований Украина имеет 10 медалей (3–2–5)