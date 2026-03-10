Когда сын пошел по стопам отца. Лучшие семейные бомбардирские дуэты Серии А

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг бомбардиров Серии А в разрезе семейных дуэтов (отец и сын).

Валентино и Сандро Маццола – единственный семейный тандем с суммарными 200+ забитыми мячами (209) в чемпионате Италии.

На втором месте идет семья Кьеза. Энрико и Федерико на двоих забили 185 голов в Серии А.

Замыкает топ-3 данного рейтинга пара Джузеппе и Джанлука Савольди (174).

Лучшие семейные бомбардирские дуэты Серии А (отец и сын)

209 – Маццола (Валентино и Сандро)

185 – Кьеза (Энрико и Федерико)

174 – Савольди (Джузеппе и Джанлука)

160 – Вьери (Роберто и Кристиан)

109 – Симеоне (Диего и Джованни)

105 – Маццола (Валентино и Феруччо)

92 – Дестро (Флавио и Маттиа)

77 – Конти (Бруно и Даниэле)

51 – Веа (Джордж и Тимоти)

49 – Ди Франческо (Эусебио и Федерико)