Лига чемпионов. Матчи 1/8 финала, 10 марта. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 10 марта проходят 4 первых поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
10 марта пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 4 поединка ЛЧ.
Во вторник, 10 марта, пройдут поединки: Галатасарай – Ливерпуль, Аталанта – Бавария, Атлетико – Тоттенхэм, Ньюкасл – Барселона.
Оставшиеся поединки пройдут вечером 11 марта, а ответные матчи состоятся 17/18 марта.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/8 финала. Первые матчи. 10 марта 2026
- 19:45. Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)
- 22:00. Аталанта (Италия) – Бавария (Германия)
- 22:00. Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия)
- 22:00. Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания)
