Лига чемпионов. Матчи 1/8 финала, 10 марта. Смотреть онлайн LIVE

10 марта пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 4 поединка ЛЧ.

Во вторник, 10 марта, пройдут поединки: Галатасарай – Ливерпуль, Аталанта – Бавария, Атлетико – Тоттенхэм, Ньюкасл – Барселона.

Оставшиеся поединки пройдут вечером 11 марта, а ответные матчи состоятся 17/18 марта.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 10 марта 2026

19:45. Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)

22:00. Аталанта (Италия) – Бавария (Германия)

22:00. Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия)

22:00. Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания)

Инфографика

