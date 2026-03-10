Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
10 марта 2026, 18:32 | Обновлено 10 марта 2026, 18:37
Лига чемпионов. Матчи 1/8 финала, 10 марта. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 10 марта проходят 4 первых поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 4 поединка ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во вторник, 10 марта, пройдут поединки: Галатасарай – Ливерпуль, Аталанта – Бавария, Атлетико – Тоттенхэм, Ньюкасл – Барселона.

Оставшиеся поединки пройдут вечером 11 марта, а ответные матчи состоятся 17/18 марта.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 10 марта 2026

  • 19:45. Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)
  • 22:00. Аталанта (Италия) – Бавария (Германия)
  • 22:00. Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия)
  • 22:00. Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

19:45. Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)

22:00. Аталанта (Италия) – Бавария (Германия)

22:00. Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия)

22:00. Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания)

Салах – новый рекордсмен Ливерпуля по количеству сыгранных матчей в ЛЧ
Галатасарай – Ливерпуль. Стали известны стартовые составы
Барселона раскрыла планы: новый контракт Левандовски и форвард Атлетико
