Украина. Первая лига
10 марта 2026, 17:42 |
Буковина – Пробой – 4:1. Результативный второй тайм. Видео голов и обзор

После перерыва команды забили четыре мяча

Буковина – Пробой – 4:1. Результативный второй тайм. Видео голов и обзор
ФК Буковина

Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 10 марта, «Буковина» провела спарринг с НК «Пробой».

Начало матча команды провели в высоком темпе. Однако счет был открыт уже в компенсированное к первому тайму время. На 45+2-й минуте Никита Безуглый вывел «Буковину» вперед.

В начале второй половины матча Максим Войтиховский закрепил преимущество «Буковины», сделав счет 2:0.

Концовка матча прошла результативно. За «Буковину» забили Олег Кожушко и Виталий Дахновский. В составе «Пробоя» отличился потенциальный новичок клуба.

Товарищеский матч. 10 марта

«Буковина» (Черновцы) – «Пробой» (Городенка) – 4:1

Голы: Безуглый (45+2), Войтиховский (51), Кожушко (86), Дахновский (90+2) – ИНП (87).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Никита Безуглый Олег Кожушко Максим Войтиховский Виталий Дахновский Пробой Городенка видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
