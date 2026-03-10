Буковина – Пробой – 4:1. Результативный второй тайм. Видео голов и обзор

Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 10 марта, «Буковина» провела спарринг с НК «Пробой».

Начало матча команды провели в высоком темпе. Однако счет был открыт уже в компенсированное к первому тайму время. На 45+2-й минуте Никита Безуглый вывел «Буковину» вперед.

В начале второй половины матча Максим Войтиховский закрепил преимущество «Буковины», сделав счет 2:0.

Концовка матча прошла результативно. За «Буковину» забили Олег Кожушко и Виталий Дахновский. В составе «Пробоя» отличился потенциальный новичок клуба.

Товарищеский матч. 10 марта

«Буковина» (Черновцы) – «Пробой» (Городенка) – 4:1

Голы: Безуглый (45+2), Войтиховский (51), Кожушко (86), Дахновский (90+2) – ИНП (87).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча