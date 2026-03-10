Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 марта 2026, 17:19 | Обновлено 10 марта 2026, 17:35
Реал определил нового фаворита на пост тренера. Запланирована встреча

Маурисио Поччетино может возглавить испанский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Поччетино

Аргентинский тренер сборной США Маурисио Поччетино может возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает Иньяки Ангуло.

По информации источника, 54-летний специалист рассматривается руководством «сливочных» как фаворит на пост главного тренера, который сейчас занимает Альваро Арбелоа. Уже запланирована первая встреча между сторонам.

Сейчас тренер работает со сборной США, которой летом предстоит выступить на домашнем чемпионате мира. «Реал» он может возглавить сразу после мундиаля.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» перенес операцию.

