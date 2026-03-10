Легенда Шахтера: «Я бы наверняка поставил на молодого Пономаренко»

Экс-игрок «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал кадровую ситуацию с форвардами в сборной Украины:

– Кто должен быть третьим нападающим в заявке сборной Украины? Сейчас много говорят о Пономаренко, Будковском, Краснопире.

– Да, Пономаренко и Будковский сейчас в хорошей форме. Они играют, забивают, поэтому я думаю, стоит взять как минимум в расширенный список, если не в окончательный.

Сейчас в сборной нет тех уверенных форвардов, которые были раньше и забивали много голов, поэтому можно дать шанс другим, чтобы они смогли проявить себя. Так же раньше давали шанс Калюжному, и он сумел остаться в сборной, поэтому я точно думаю, что нужно их брать.

– А кто именно для вас является фаворитом на место третьего нападающего?

– Я бы наверняка поставил на молодого Пономаренко. Хотя и Будковский имеет колоссальный опыт, он может многое дать команде. Поэтому я лично добавил бы обоих в расширенный список, а потом в тренировочном процессе определил, кто больше подходит

Уже 26 марта сборная Украины встретится со Швецией в рамках квалификации чемпионата мира.

