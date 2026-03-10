АЛЬКАРАС: «Я устал играть словно с Федерером в каждом поединке»

Лидер мирового рейтинга АТР, испанец Карлос Алькарас прошел в 1/8 финала турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, переиграв француза Артура Риндеркнеша (ATP 28) в третьем раунде.

После поединка Карлос рассказал жуналистам про сильных соперников и титул брата.

– Складывается впечатление, что вы играете против соперников, которые показывают очень высокий уровень, но вам все же удается выдержать все моменты и как итог, одержать победу. Вы просто доверяете тому, что сможете оставаться в игре? Что вы думаете, когда оказываетесь в ситуации, где соперник показывает отличный уровень?

– Если честно, иногда я просто устаю от того, что в каждом раунде я играю словно против Роджера Федерера. Да, иногда есть ощущение, что соперники демонстрируют просто невероятный уровень игры. Не знаю, правильно ли я это чувствую, но кажется, что так происходит именно против меня. Если они действительно играют на таком уровне в каждом матче, то должны были бы быть выше в рейтинге.

Знаете, все, что я могу сделать, это просто принять это, продолжать в том же духе, пытаться делать разные вещи в матче, пытаться, знаете, пытаться не позволять сопернику быть агрессивным или находить свою игру, мне необходимо пытаться навязывать свой стиль, свой теннис, свой уровень. Делать все, чтобы изменить ход игры в свою пользу. Но, очевидно, первое, что я могу сделать – это просто принять ситуацию.

– Почему соперники повышают уровень игры против вас?

Я не знаю. У меня есть ощущения, что на моей спине есть мишень. И, думаю, игроки чувствуют, что если не будут играть на таком высоком уровне, то просто не смогут выиграть.

– Что происходило в вашей голове после проигранного сета, что позволило вам вернуться в матч?

– В начале я немного злился на себя, в первом сете у меня было несколько брейк-пойнтов, сетбол, но я не смог ими воспользоваться. Так что я чувствовал, что упустил много возможностей. Поэтому нужно было просто принять это, быть психологически сильным и оставаться максимально спокойным. Продолжать борьбу. Я знал, что у меня еще будут шансы. Главное - это постоянно оставаться в матче, стараться брать свои геймы на подаче, оказывать давление на его игру на подаче и смотреть, что из этого получится.

– Ваш брат Альваро сегодня победил в голосовании на самого «горячего тренера». Вы знали об этом и что думаете по этому поводу?

– Конечно, знал и следил за голосованием. Честно говоря, я нервничал из-за этого больше, чем из-за своего турнира здесь (улыбается). Это забавно, многие игроки здесь следили за результатами. И я рад, что мой брат получил звание самого «горячего тренера» года.

Следующим соперником Алькараса будет 13-й номер рейтинга ATP Каспер Рууд.

