Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. АЛЬКАРАС: «Я устал играть словно с Федерером в каждом поединке»
ATP
10 марта 2026, 17:13 | Обновлено 10 марта 2026, 17:27
403
0

АЛЬКАРАС: «Я устал играть словно с Федерером в каждом поединке»

Карлос на пресс-конференции после матча рассказал про сильных соперников и титул брата

10 марта 2026, 17:13 | Обновлено 10 марта 2026, 17:27
403
0
АЛЬКАРАС: «Я устал играть словно с Федерером в каждом поединке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга АТР, испанец Карлос Алькарас прошел в 1/8 финала турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, переиграв француза Артура Риндеркнеша (ATP 28) в третьем раунде.

После поединка Карлос рассказал жуналистам про сильных соперников и титул брата.

– Складывается впечатление, что вы играете против соперников, которые показывают очень высокий уровень, но вам все же удается выдержать все моменты и как итог, одержать победу. Вы просто доверяете тому, что сможете оставаться в игре? Что вы думаете, когда оказываетесь в ситуации, где соперник показывает отличный уровень?

– Если честно, иногда я просто устаю от того, что в каждом раунде я играю словно против Роджера Федерера. Да, иногда есть ощущение, что соперники демонстрируют просто невероятный уровень игры. Не знаю, правильно ли я это чувствую, но кажется, что так происходит именно против меня. Если они действительно играют на таком уровне в каждом матче, то должны были бы быть выше в рейтинге.

Знаете, все, что я могу сделать, это просто принять это, продолжать в том же духе, пытаться делать разные вещи в матче, пытаться, знаете, пытаться не позволять сопернику быть агрессивным или находить свою игру, мне необходимо пытаться навязывать свой стиль, свой теннис, свой уровень. Делать все, чтобы изменить ход игры в свою пользу. Но, очевидно, первое, что я могу сделать – это просто принять ситуацию.

– Почему соперники повышают уровень игры против вас?

Я не знаю. У меня есть ощущения, что на моей спине есть мишень. И, думаю, игроки чувствуют, что если не будут играть на таком высоком уровне, то просто не смогут выиграть.

– Что происходило в вашей голове после проигранного сета, что позволило вам вернуться в матч?

– В начале я немного злился на себя, в первом сете у меня было несколько брейк-пойнтов, сетбол, но я не смог ими воспользоваться. Так что я чувствовал, что упустил много возможностей. Поэтому нужно было просто принять это, быть психологически сильным и оставаться максимально спокойным. Продолжать борьбу. Я знал, что у меня еще будут шансы. Главное - это постоянно оставаться в матче, стараться брать свои геймы на подаче, оказывать давление на его игру на подаче и смотреть, что из этого получится.

– Ваш брат Альваро сегодня победил в голосовании на самого «горячего тренера». Вы знали об этом и что думаете по этому поводу?

– Конечно, знал и следил за голосованием. Честно говоря, я нервничал из-за этого больше, чем из-за своего турнира здесь (улыбается). Это забавно, многие игроки здесь следили за результатами. И я рад, что мой брат получил звание самого «горячего тренера» года.

Следующим соперником Алькараса будет 13-й номер рейтинга ATP Каспер Рууд.

Пресс-конференция Карлоса Алькараса

Голосование за самого «горячего тренера»

По теме:
Не только теннис. Джокович сыграл в гольф с Алькарасом в Индиан-Уэллс
Алькарас, Синнер, Джокович. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Алькарас оформил камбек и вышел в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллс
Карлос Алькарас (теннисист) ATP Индиан-Уэллс
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара
Футбол | 10 марта 2026, 12:12 30
Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара
Экс-арбитр ФИФА разобрал матч Полесье – Динамо и удаление Биловара

Сергей Шебек уверен, что киевский клуб во втором тайме должен был играть в меньшинстве

Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 10 марта 2026, 08:17 77
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб

На футболиста есть претенденты из Ла Лиги

Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Олимпийские игры | 09.03.2026, 22:23
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2026, 08:49
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
King Group вошла в рейтинг ТОП-25 IT-работодателей Украины
Мир азарта | 09.03.2026, 19:02
King Group вошла в рейтинг ТОП-25 IT-работодателей Украины
King Group вошла в рейтинг ТОП-25 IT-работодателей Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 2
Футбол
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 39
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 7
Бокс
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
09.03.2026, 05:32 1
Футбол
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 12
Футбол
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
08.03.2026, 16:50
Олимпийские игры
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем