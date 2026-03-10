Манчестер Сити получил суперусиление перед матчем с Реалом

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд приступил к тренировкам. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний футболист, который пропустил последние матчи английского гранда из-за травмы голеностопа, приступил к тренировочному процессу перед поединком 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 11 марта в 22:00 по Киеву.

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 29 забитыми мячами и семью ассистами.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» перенес операцию.