Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Украинский тренер мог возглавить «Актобе»
Украинский специалиста Александр Шовковский мог возглавить «Актобе». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 50-летний специалист получал предложение от казахстанского клуба. В конечном итоге, Шовковский отказал «Актобе».
Последним местом работы Александра Шовковского было киевское «Динамо», с которым он завоевал чемпионат Украины в сезоне 2024/25. Клуб он покинул в ноябре 2025 года после поражения от «Омонии» (0:2) в Лиге конференций.
Ранее Игорь Костюк сказал, что изменил в «Динамо» после Шовковского.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок начнется 10 марта в 22:00 по Киеву
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET