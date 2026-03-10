Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 марта 2026, 15:35 | Обновлено 10 марта 2026, 16:03
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято

Украинский тренер мог возглавить «Актобе»

ФК Динамо. Александр Шовковский

Украинский специалиста Александр Шовковский мог возглавить «Актобе». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 50-летний специалист получал предложение от казахстанского клуба. В конечном итоге, Шовковский отказал «Актобе».

Последним местом работы Александра Шовковского было киевское «Динамо», с которым он завоевал чемпионат Украины в сезоне 2024/25. Клуб он покинул в ноябре 2025 года после поражения от «Омонии» (0:2) в Лиге конференций.

Ранее Игорь Костюк сказал, что изменил в «Динамо» после Шовковского.

