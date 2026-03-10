Украина. Премьер лига10 марта 2026, 15:15 |
493
2
Легенда Шахтера высказался о потенциальной натурализации бразильцев
Андрей Воробей Педриньо и Педро Энрике в сборной видеть не желает
10 марта 2026, 15:15 |
493
Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал слухи о потенциальной натурализации двух бразильцев «горняков»: хавбека Педриньо и фулбека Педро Энрике:
– Как вы относитесь к слухам о потенциальной натурализации Педро Энрике и Педринью из «Шахтера»?
– Я лично не являюсь сторонником этого. Я думаю, у нас достаточно своих футболистов, которых можно вызвать в сборную. Но если они сами захотят, проявят инициативу и будут готовы выкладываться на футбольном поле, то этот вариант можно будет рассмотреть
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
А кто желает ? Конечно кроме нашей шайки
у чела просто обида что его бразилы задвинули на лавку в своё время так как он кривоногий а не кудесник
Показать Скрыть 1 ответ
