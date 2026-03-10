Легенда Шахтера высказался о потенциальной натурализации бразильцев

Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал слухи о потенциальной натурализации двух бразильцев «горняков»: хавбека Педриньо и фулбека Педро Энрике:

– Как вы относитесь к слухам о потенциальной натурализации Педро Энрике и Педринью из «Шахтера»?

– Я лично не являюсь сторонником этого. Я думаю, у нас достаточно своих футболистов, которых можно вызвать в сборную. Но если они сами захотят, проявят инициативу и будут готовы выкладываться на футбольном поле, то этот вариант можно будет рассмотреть