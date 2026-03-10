Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Шахтера высказался о потенциальной натурализации бразильцев
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 15:15 |
Легенда Шахтера высказался о потенциальной натурализации бразильцев

Андрей Воробей Педриньо и Педро Энрике в сборной видеть не желает

ФК Шахтер. Андрей Воробей

Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал слухи о потенциальной натурализации двух бразильцев «горняков»: хавбека Педриньо и фулбека Педро Энрике:

– Как вы относитесь к слухам о потенциальной натурализации Педро Энрике и Педринью из «Шахтера»?

– Я лично не являюсь сторонником этого. Я думаю, у нас достаточно своих футболистов, которых можно вызвать в сборную. Но если они сами захотят, проявят инициативу и будут готовы выкладываться на футбольном поле, то этот вариант можно будет рассмотреть

Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Андрей Воробей сборная Украины по футболу натурализация
Даниил Кирияка Источник: Трибуна
AK.228
А кто желает ? Конечно кроме нашей шайки
Ответить
0
umnuy2
у чела просто обида что его бразилы задвинули на лавку в своё время так как он кривоногий а не кудесник
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
