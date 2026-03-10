Стало известно, кто рассудит поединок между Лехом и Шахтером в ЛК

УЕФА назвал бригаду арбитров, которая будет обслуживать первый поединок 1/8 финала лиги конференций между «Лехом» и донецким «Шахтером».

Встреча команд пройдет 12 марта в городе Познань на «Poznan Stadium». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Обслуживать матч будет норвежская бригада арбитров в главе с Рохитом Сагги. Его ассистентами в поле выступят Андерс-Олав Дале и Йорген Вальстадстве. Четвертым арбитром будет Даниэль Хиграфф. С VAR будет работать Кристоффера Хегенес и его ассистент Мариус Лин.

Ранее сообщалось о том, что легендарный тренер посетил тренировочный лагерь «Шахтера» в Турции.