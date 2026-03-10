Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Стало известно, кто рассудит поединок между Лехом и Шахтером в ЛК

Матч состоится уже 12 марта

Стало известно, кто рассудит поединок между Лехом и Шахтером в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

УЕФА назвал бригаду арбитров, которая будет обслуживать первый поединок 1/8 финала лиги конференций между «Лехом» и донецким «Шахтером».

Встреча команд пройдет 12 марта в городе Познань на «Poznan Stadium». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Обслуживать матч будет норвежская бригада арбитров в главе с Рохитом Сагги. Его ассистентами в поле выступят Андерс-Олав Дале и Йорген Вальстадстве. Четвертым арбитром будет Даниэль Хиграфф. С VAR будет работать Кристоффера Хегенес и его ассистент Мариус Лин.

Ранее сообщалось о том, что легендарный тренер посетил тренировочный лагерь «Шахтера» в Турции.

По теме:
Бывший главный тренер Шахтера согласился возглавить Манчестер Юнайтед
Игорь Суркис вспомнил о Шахтере и оценил шансы Динамо в борьбе за титул
Олег ФЕДОРЧУК: «Балакин ошибался, но предвзятости не было»
Лига конференций судейские назначения Шахтер Донецк Лех Познань Лех - Шахтер
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Комментарии 1
AN448
Норвежец👏
Не Балакин и уже хорошо👏👏
Ответить
+2
