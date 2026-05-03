Эвертон определился с будущим Виталия Миколенко
Клуб ведет активные переговоры с украинцем
У левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко уже этим летом заканчивается контракт с «Эвертоном».
Как сообщает инсайдер Микро Ди Натале, клуб из Ливерпуля, несмотря ни на что, хочет сохранить украинца и ведет активные переговоры. «Ювентус», который ранее претендовал на Миколенко, следит за ситуацией.
В этом сезоне чемпионата Англии Миколенко провел 25 матчей и отдал одну голевую передачу.
Ранее главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес ответил на вопрос журналиста о том, что клуб до сих пор не продлил контракт с украинским защитником Виталием Миколенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
