Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон определился с будущим Виталия Миколенко
03 мая 2026, 04:32
Эвертон определился с будущим Виталия Миколенко

Клуб ведет активные переговоры с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталия Миколенко

У левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко уже этим летом заканчивается контракт с «Эвертоном».

Как сообщает инсайдер Микро Ди Натале, клуб из Ливерпуля, несмотря ни на что, хочет сохранить украинца и ведет активные переговоры. «Ювентус», который ранее претендовал на Миколенко, следит за ситуацией.

В этом сезоне чемпионата Англии Миколенко провел 25 матчей и отдал одну голевую передачу.

Ранее главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес ответил на вопрос журналиста о том, что клуб до сих пор не продлил контракт с украинским защитником Виталием Миколенко.

Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
