17 марта 2026, 19:03
865
0

«Скажу вам честно». Тренер Эвертона удивил заявлением по поводу Миколенко

Дэвид Мойес не интересуется будущим украинца

17 марта 2026, 19:03 |
865
0
«Скажу вам честно». Тренер Эвертона удивил заявлением по поводу Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес ответил на вопрос журналиста о том, что клуб до сих пор не продлил контракт с украинским защитником Виталием Миколенко.

«Честно говоря, я еще не думал о ситуации с нашими игроками. Сейчас я начинаю думать о том, что мы как команда получим извне, что нам, возможно, нужно будет сделать.

Правда в том, что я еще не до конца разобрался в этом. Я планирую сделать это, вероятно, в ближайшие недели или чуть позже», — цитирует Мойеса Liverpool Echo.

Ранее Миколенко назвал игрока, против которого не любит играть.

Дэвид Мойес Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
