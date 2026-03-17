«Скажу вам честно». Тренер Эвертона удивил заявлением по поводу Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес ответил на вопрос журналиста о том, что клуб до сих пор не продлил контракт с украинским защитником Виталием Миколенко.

«Честно говоря, я еще не думал о ситуации с нашими игроками. Сейчас я начинаю думать о том, что мы как команда получим извне, что нам, возможно, нужно будет сделать.

Правда в том, что я еще не до конца разобрался в этом. Я планирую сделать это, вероятно, в ближайшие недели или чуть позже», — цитирует Мойеса Liverpool Echo.

Ранее Миколенко назвал игрока, против которого не любит играть.