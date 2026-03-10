Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Суркис вспомнил о Шахтере и оценил шансы Динамо в борьбе за титул
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 13:07 |
1170
2

Игорь Суркис вспомнил о Шахтере и оценил шансы Динамо в борьбе за титул

Президент киевского клуба уверен, что арбитры не позволили «бело-синим» набрать важные баллы

10 марта 2026, 13:07 |
1170
2 Comments
Игорь Суркис вспомнил о Шахтере и оценил шансы Динамо в борьбе за титул
ФК Динамо Киев

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что его команда могла бы полноценно бороться за первое место, если бы не регулярные ошибки со стороны судей.

О разговоре с украинским функционером рассказал журналист Михаил Спиваковский:

«Президент «Динамо» считает, что в этом чемпионате были матчи, когда его команда пострадала от результативных решений арбитров в пользу соперников. Один из них – это матч против «Зари». Эпизод, когда кто-то выбросил Шолу.

Ну и более радикальные ошибки в пользу «Металлиста 1925» и «Шахтера» – это эпизоды с фолами на Буяльском и знаменитый эпизод Конопля – Шола, в которых с точки зрения Игоря Суркиса, «Динамо» не досчиталось своих очков.

«Если бы эти баллы были» – опять же, я сейчас цитирую президента «Динамо», это не моя точка зрения – «может быть, «Динамо» бы сейчас сохраняло шансы на борьбу за чемпионство».

По теме:
Бывший главный тренер Шахтера согласился возглавить Манчестер Юнайтед
Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Балакин повлиял на исход матч Полесье – Динамо»
КЛАЙВЕР: «Руху было сложно конструировать атаки»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Металлист 1925 Заря Луганск Игорь Суркис Михаил Спиваковский ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 13:01 6
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо

Олег Орехов уверен, что защитник киевского клуба Кристиан Биловар даже не пытался сыграть в мяч

Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии
Футбол | 10 марта 2026, 11:44 0
Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии
Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии

Фабио Петруцци оценил эпизод с потенциальным пенальти в матче 28-го тура чемпионата Италии

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Бокс | 10.03.2026, 09:49
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Супряга жив, Траоре тоже, Пономаренко – красава, Балакин – воспитанник
Футбол | 10.03.2026, 08:02
Супряга жив, Траоре тоже, Пономаренко – красава, Балакин – воспитанник
Супряга жив, Траоре тоже, Пономаренко – красава, Балакин – воспитанник
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Футбол | 10.03.2026, 07:30
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
і знов ніби слова Суркіса в перекладі від пісняра ТаТоТакого.
де відео шо це казав саме Суркіс, а не соліст ТаТоТакий?
Ответить
0
DK2025
Он прав. Но назад время не повернешь. Надо двигаться дальше и бороться.
Ответить
0
Популярные новости
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 7
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 11
Футбол
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 83
Футбол
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 10
Бокс
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем