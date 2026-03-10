Игорь Суркис вспомнил о Шахтере и оценил шансы Динамо в борьбе за титул
Президент киевского клуба уверен, что арбитры не позволили «бело-синим» набрать важные баллы
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что его команда могла бы полноценно бороться за первое место, если бы не регулярные ошибки со стороны судей.
О разговоре с украинским функционером рассказал журналист Михаил Спиваковский:
«Президент «Динамо» считает, что в этом чемпионате были матчи, когда его команда пострадала от результативных решений арбитров в пользу соперников. Один из них – это матч против «Зари». Эпизод, когда кто-то выбросил Шолу.
Ну и более радикальные ошибки в пользу «Металлиста 1925» и «Шахтера» – это эпизоды с фолами на Буяльском и знаменитый эпизод Конопля – Шола, в которых с точки зрения Игоря Суркиса, «Динамо» не досчиталось своих очков.
«Если бы эти баллы были» – опять же, я сейчас цитирую президента «Динамо», это не моя точка зрения – «может быть, «Динамо» бы сейчас сохраняло шансы на борьбу за чемпионство».
де відео шо це казав саме Суркіс, а не соліст ТаТоТакий?