Торрес – герой, а Арсенал – в финале. 11 прогнозов на плей-офф ЛЧ

Осенью Кейн, Холанд и Мбаппе забивали почти синхронно, иногда – все в один день. Сделали свои голы настолько обыденными, что только ленивый не назвал это трио главными фаворитами на Золотой мяч по итогам сезона. Теперь пришла весна, и лучшие «девятки» мира также синхронно... травмировались. Все 3 финишера пропустили матчи своих команд во внутренних соревнованиях в эти выходные. Ни один не попал в состав, так что речь точно не о желании их поберечь – именно о повреждениях. Различных и разной степени тяжести, но тем не менее. Похоже на совпадение. Но можно увидеть в этом и другую причину: футболисты просто устали. Лучшие играют больше всех, поэтому после 7+ месяцев интенсивной игры (напомню: все еще и на клубном ЧМ успели мяч потрогать) их организмы просто не выдержали. Матчей слишком много.

Но по крайней мере до конца этого сезона меньше их не станет, поэтому ищем поводы для позитива. Есть один: классическая Лига чемпионов возвращается! Сегодня стартует 1/8 финала. Ниже пытаемся предсказать ключевые события – и этой стадии, и всего плей-офф турнира. Только без «попсы» и слишком очевидных вариантов: с ними было бы неинтересно.

Галатасарай победит Ливерпуль, но не пройдет в 1/4

Вероятно, сможет одолеть оппонента на домашнем поле. 3 из 4 своих побед в текущей Лиге чемпионов турки одержали именно в Стамбуле. На этой арене разгромили «Ювентус» (5:2). Здесь осенью уже побеждали этот же «Ливерпуль», с этими же тренером и составом (1:0). Разве с тех пор многое изменилось? Салах до сих пор «не тот», у «красных» аж 3 поражения в 7 последних турах АПЛ. Сейчас ко всем существующим проблемам добавилась травма Алиссона. «Галатасарай» не может надеяться на победу в Англии, поэтому попытается выжать максимум из домашнего поединка. Может получиться. Команда не из топовой лиги, но с составом, где Гюндоган и Сане регулярно не проходят в основу: проигрывают конкуренцию. Турки способны удивить. Но пройти «Ливерпуль» – вряд ли. Если даже «сырой» «Ювентус» сумел отыграться со счета 2:5 дома в меньшинстве, то сколько забросит в ворота «Галатасарая» фаворит на «Энфилде»?

Аталанта забьет Баварии 3+ голов за 2 матча

Атака немцев слишком убедительна, поэтому давайте сконцентрируемся на их обороне. Здесь уже есть потеря: Нойер из-за травмы с «Аталантой» не сыграет. Теперь все надежды на молодого Урбига, который целый сезон сидел без практики и даже в прошлом, когда имел игровое время, пропускал больше ожидаемого по пост-шоту. «Бавария» пропустила от «Боруссии» в обоих личных встречах сезона. А еще – от «ПСЖ», «Арсенала» и «Челси». То есть во всех самых тяжелых поединках. «Аталанта» готовится к битве: тренер Палладино на выходных дал отдых многим основным игрокам. Можно даже сказать, что пожертвовал очками в Серии А ради ЛЧ. Значит, команда из Бергамо собирается не играть в футбол – а именно проходить немцев. Сможет ли? Есть сомнения. Но в течение сезона она уже побеждала «Марсель», «Айнтрахт», «Челси», в Италии пару недель назад 4 раза за 90 минут огорчила «Боруссию» – «Аталанта» готова удивлять.

Дембеле не отличится в воротах Челси

Усман ужасно вышел на замену в матче с «Монако» на выходных: потери мяча, неудачные принятые решения, удары совсем мимо... Один раз положил оппонента на землю, а вместо прострела на трех свободных партнеров пробил с очень острого угла. Дембеле просто не в форме. Хотя даже в неплохих кондициях Усман не сумел поразить ворота «Челси» в финале КЧМ летом. На самом деле никто из состава «ПСЖ» не смог. Тогда «синие» шокировали топ-соперника тактической подготовкой и сильным кулаком в центре поля. Так вот: Кайседо снова готов сыграть, Энцо – тоже. «ПСЖ» не забьет в ворота этого «Челси» слишком много голов. Тем более сейчас, когда для «синих» ЛЧ – единственный крупный турнир, в котором они имеют шансы на трофей по итогам сезона. В ворота «Ливерпуля» и «Арсенала» в победной ЛЧ лучший «ПСЖ» в истории забил суммарно 4 гола за 4 матча. Теперь играет хуже. Более уязвим. Будет иметь проблемы. В том числе его лидер.

MVP одного из матчей между Реалом и Ман Сити – вратарь

Самая звездная пара 1/8 финала, но есть нюанс: звезды атаки не готовы разрывать. Мбаппе точно не сыграет в первом матче. Холанд в 2026 году тратит в среднем по 3 поединка на гол. Вини в форме, но сам по себе не бомбардир: в текущем сезоне забил 12 раз в 36 поединках Ла Лиги и Лиги чемпионов. Вот и получается, что на передний план должны выйти другие топы. А тогда почему бы не вратари? Куртуа с сезона 20/21 и до текущего включительно – 6 лет подряд! – имеет больше ожидаемых пропущенных в ЛЧ, чем фактических. То есть стабильно спасает «Реал». Это его турнир. А чудеса от Доннаруммы еще совсем свежи в памяти: если бы не он, «ПСЖ» свою первую в истории в ЛЧ ждал бы еще много лет. Оба вратаря в форме, Джиджи уже в 2026 году вытягивал для «Ман Сити» несколько концовок матчей. К тому же, УЕФА падок на звездные статусы: если придется выбирать среди равных, отдаст награду MVP лучшему на позиции в мире. Даже если это вратарь.

Буде-Глимт выиграет еще хотя бы 1 поединок

Getty Images/Global Images Ukraine

Возможно, справится с задачей уже завтра. Главный аргумент норвежцев – их поле. То ли магия, то ли настолько большое влияние искусственного покрытия, но «Буде» уже одолел здесь в 2026 «Ман Сити» (3:1) и «Интер» (3:1). А в прошлом сезоне уехали отсюда ни с чем «Порту» и «Лацио». Поэтому потенциальная неудача в Норвегии «Спортинга» уже и не выглядит чем-то нереальным. В северном чемпионате до сих пор не сыгран первый тур, поэтому «Буде» свежее соперника. На большем кураже. «Спортинг» лишь №2 в таблице португальского первенства. Автоматически прошел в 1/8 ЛЧ, но аж 3 из 5 побед на этапе лиги одержал против команд, которые даже в топ-24 не пролезли. В гостях выиграл один раз с 4 попыток, в большинстве выездов пропустил 2+. В прошлом сезоне еще с Дьокерешем пробился в плей-офф ЛЧ, но там не забил ни разу за 180 минут в ворота «Боруссии». У «Буде» отличные шансы порадовать нас еще раз дома. Но можно и в гостях: в этом сезоне команда побеждала даже в Мадриде.

Торрес – герой одного из матчей плей-офф

Все, оставляем 1/8 позади и начинаем размышлять о плей-офф в целом. У «Барселоны» все шансы сначала пройти «Ньюкасл», а затем – «Атлетико». Очень вероятно, что команда проведет еще как минимум 6 матчей в турнире. Если так, то вряд ли в каждом из них будет сиять только Ямаль. Защита каталонцев до сих пор допускает большое количество ошибок (14 пропущенных в 8 поединках на этапе лиги), поэтому результат должна гарантировать атака. В частности, форварды, а там – Торрес, у которого голов в сезоне больше, чем у Рафиньи и Левандовски. Хорошо двигается. Много бьет. Красиво забивает. Нюанс: страшный транжира. Стабильно не реализует лучшие шансы. На Феррана нельзя положиться. Он играет как карта ляжет и как упадет монетка. Но какова вероятность, что ляжет и упадет не так 2 раза подряд? А 4? А 6? Недавно Торрес лажал с «Эльче», но ранее в этом сезоне оформлял дубли и хет-трик. Точно упустит немало топ-моментов в плей-офф, но однажды способен зажечь на зло хейтерам.

Ни одной английской пары до финала

«Ньюкасл» вряд ли сможет шокировать «Барселону»: слишком большая разница в классе между командами, особенно без Гимараэша в составе «сорок». «Атлетико» – такой-сякой, но уже несколько недель бережет основных в матчах чемпионата. Со свежими лидерами с аутсайдером АПЛ должен справиться. Из этой четверти сетки должны выползти какие-то из испанцев. В левой половине есть риск получить пару «Ливерпуля» и «Челси», но против будет действующий обладатель кубка ЛЧ – мощный аргумент. «Ман Сити» намучается с «Реалом», поэтому, если пройдет, в лучшем случае подойдет измотанным к дуэлям с «Баварией». У последней, кстати, +11 в чемпионате – она должна быть свежее. Полуфинал с участием немцев и французов на бумаге выглядит более вероятным, чем английский. Может получиться иронично: почти половина команд в плей-офф представляет лучший чемпионат в мире, но чисто английской пары мы так и не увидим. Хотя бы до финала.

Атлетико выиграет все домашние матчи в плей-офф

Слишком убедительно выглядит команда в Мадриде в этом сезоне. И наоборот: слишком плохо выступает вне дома. Вероятно, ментальные проблемы: «Атлетико» готов стабильно играть в чемпионский футбол (доказывают выступления в Мадриде), но не готов себе в этом признаться. Поэтому 12 из 16 своих побед в чемпионате одержал в столице Испании. В ЛЧ – аж 4 из 5. «Атлетико» выиграл аж 17 из 19 своих последних матчей на «Метрополитано». Почти во всех забил 2+. Побеждал в том числе с разгромными счетами. Не заметил тут сопротивления ни «Реал» (5:2), ни «Барселона» (4:0). В минувший уик-энд здесь Николас Гонсалес забил 2 после выхода на замену на неродную позицию – это уже давно не о тактике. Не «Тоттенхэм» должен побеждать «матрасников» на арене, где не сумели главные испанские гранды. В четвертьфинале «Атлетико» может снова переиграть в Мадриде «Барселону». В полуфинале с «Арсеналом» будет совсем трудно... но туда еще нужно добраться.

У Ямаля больше голевых пасов, чем забитых голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Ламин вообще очень сильно заточен под создание моментов для партнеров. Во время матчей видно, как он перетягивает на себя – но даже так является топ-1 футболистом Ла Лиги по количеству ключевых пасов. Имеет 14+9 по гол+пас в чемпионате, но по xG наиграл скорее на 12+11 – просто партнеры упустили шансы. В ЛЧ имеет 3+4. На том же победном для сборной Испании Евро стал героем не благодаря голам, а именно благодаря ассистам. На дистанции в 4 последних матчах с «Реалом» у Ламина больше голевых, чем забитых голов. В решающей игре-ответке с «Атлетико» в КИ недавно Ямаль не забил мяч в ворота ни разу, но ассистировал партнеру на пустые. Некоторые люди до сих пор критикуют Ламина за то, что тот много перетягивает. Якобы мало играет на партнеров. Может окончательно закрыть все эти вопросы этой весной. Забивать голы, если очень нужно, в составе «Барселоны» могут и Рафинья, и Левандовски, и Фермин. А вот моменты как на конвейере генерирует только тинейджер.

Ассист Кейна/Холанда в четвертьфинале

Да, до этих четвертьфиналов еще нужно добраться обоим. Но «Бавария» и «Ман Сити» – фавориты своих противостояний, а нам хватит участия и одного. О Кейне вы, наверное, и без меня все знаете: в Мюнхене он не только забивает, но и выполняет роль плеймейкера. Помогает создавать шансы команде, партнерам – отличаться. У Харри 13 ассистов в одной только Бундеслиге за время работы под руководством Компани. В матче с «Ман Сити»/«Реалом» его будут опекать в штрафной площадке двое, так что не сомневайтесь: Кейн будет приносить пользу по-другому. То же самое с Холандом, который неожиданно даже для самого себя в этом сезоне становится топ-ассистентом: в 1 голевой передаче от того, чтобы оформить 10 за клуб и сборную. На отрезке в 6 последних выходов на поле в стартовом составе отдал больше ассистов (3), чем забил голов (2). Вот и получится, что с Упамекано и Гехи на плечах главные финишеры сезона не впечатлят в завершении. «Всего лишь» ассистируют партнерам, которые останутся свободными.

Арсенал сыграет в финале

Getty Images/Global Images Ukraine

Просто наиболее готовый к этому состав. «Арсенал» полгода не замечал потери Хаверца. Теперь не замечает, что нет Мерино. Эдегор то есть, то нет – а очки все равно набираются. Салиба и Габриэль, Калафьори и Тимбер – все основные защитники «Арсенала» в этом сезоне вылетали из-за травм, но Москера, Инкапье и Уайт их страховали. Многие пишут, что «Арсенала» может не хватить на 4 разных турнира, но именно этот «Арсенал» с двумя полноценными составами готов к соревнованиям в 4 турнирах одновременно так, как не был готов никто за последние 10-15 лет. Это, возможно, самая глубокая обойма в истории современного футбола. То есть вопрос только к качеству. А качество такое, что «Арсенал» на вершине таблицы АПЛ и с 8 победами в 8 матчах этапа лиги ЛЧ. Списать все на слабый сезон в Англии не получится хотя бы из-за уверенной победы «канониров» над «Баварией» (3:1). «Арсенал» – очень сильный. И лучший на стандартах.

А еще у него простая сетка. «Байер» – это Гримальдо и 10 человек в одинаковых футболках, которым нужно просто ему не мешать. «Спортинг» и «Буде» – самобытные и крепкие, но «Арсенал» слишком прагматичен для того, чтобы вылетать от команды из нетопового чемпионата. В полуфинале наиболее вероятный соперник – «Барселона». Та, у которой проблемы с обороной. Если «Арсенал» уничтожил осенью высокую линию защиты «Баварии» с Упамекано, то что сделает с этой с Мартином? Альтернатива – «Атлетико»… который лондонцы уже побеждали на этапе лиги со счетом 4:0 на «Эмирейтс» в октябре. По качеству состава «Арсенал» сильнее всех в своей половине сетки, кроме «Барселоны». Последнюю превосходит в его балансе и глубине. А еще к моменту встречи с ней уже успеет сыграть в финале Кубка лиги, где является фаворитом. Так что если вдруг у команды и есть какой-то комплекс, то она его проработает.

В прошлом сезоне «Арсенал» не пустил в финал Доннарумму. По xG «канониры» тогда «ПСЖ» победили. Теперь и Джиджи, и французы в другой половине сетки. Бояться некого. «Арсенал» должен играть в финале. И это как минимум.