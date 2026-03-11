Талантливый футболист Динамо считает, что ему лучше сейчас уйти из Динамо

Полузащитник Валентин Рубчинский не против перейти из «Динамо» Киев в «Карпаты. По информации журналиста Виктора Вацко, клубы сейчас ведут переговоры.

Рубчинский стремится к регулярной игровой практике, что делает его ценным для состава «Карпат». Футболист сыграл только в пяти матчах за «Динамо» в этом сезоне, а с началом второй половины сезона на поле вообще не выходил.

Ранее сообщалось, что харьковский «Металлист 1925» отказался от трансфера полузащитника киевского «Динамо» Валентина Рубчинского.