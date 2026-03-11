Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Талантливый футболист Динамо считает, что ему лучше сейчас уйти из Динамо
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 07:32 | Обновлено 11 марта 2026, 08:05
Рубчинский не против перехода в «Карпаты»

Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Рубчинский

Полузащитник Валентин Рубчинский не против перейти из «Динамо» Киев в «Карпаты. По информации журналиста Виктора Вацко, клубы сейчас ведут переговоры.

Рубчинский стремится к регулярной игровой практике, что делает его ценным для состава «Карпат». Футболист сыграл только в пяти матчах за «Динамо» в этом сезоне, а с началом второй половины сезона на поле вообще не выходил.

Ранее сообщалось, что харьковский «Металлист 1925» отказался от трансфера полузащитника киевского «Динамо» Валентина Рубчинского.

Перець
Без роздумів ,спихніть його кому небудь 
Ответить
+1
zelc006
Біжи, хлопче, біжи скоріше! Тільки краще за кордон. Небай час, бо у ТЦК здадуть або на органи підешь. Часи зараз в нас дуже стрьомні... А то лі ще буде, як у того пісняка...ой-ой-ой....
Ответить
0
