  4. Месси или Роналду? Легендарные игроки – рекордсмены стадии 1/8 финала ЛЧ
Лига чемпионов
10 марта 2026, 10:31 |
Месси или Роналду? Легендарные игроки – рекордсмены стадии 1/8 финала ЛЧ

Вспомним топ-10 гвардейцев и бомбардиров в истории 1/8 финала Лиги чемпионов

Месси или Роналду? Легендарные игроки – рекордсмены стадии 1/8 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси и Криштиану Роналду являются рекордсменами 1/8 финала Лиги чемпионов.

Легендарные игроки сыграли по 36 матчей на данной стадии. Ни один другой футболист не имеет в своем активе более 28 игр.

Упомянем топ-10 гвардейцев 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 36 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 36 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 28 – Карим Бензема (Франция)
  • 28 – Томас Мюллер (Германия)
  • 27 – Икер Касильяс (Испания)
  • 27 – Серхио Рамос (Испания)
  • 26 – Тони Кроос (Германия)
  • 26 – Пепе (Португалия)
  • 25 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 25 – Андрес Иньеста (Испания)

Если рассматривать лучших бомбардиров данной стадии турнира, то здесь у Месси есть преимущество над Роналду: 29 против 25 голов.

Третьим в данном рейтинге идет игрок Барселоны Роберт Левандовски, в активе которого 19 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры стадии 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 29 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 19 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 17 – Карим Бензема (Франция)
  • 15 – Томас Мюллер (Германия)
  • 12 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 12 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 8 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 8 – Арьен Роббен (Нидерланды)
  • 8 – Тьерри Анри (Франция)
По теме:
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Галатасарай – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов статистика Лионель Месси Криштиану Роналду Карим Бензема Томас Мюллер Икер Касильяс Серхио Рамос Тони Кроос Пепе Мануэль Нойер Андрес Иньеста Роберт Левандовски Эрлинг Холанд
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
