Месси или Роналду? Легендарные игроки – рекордсмены стадии 1/8 финала ЛЧ

Лионель Месси и Криштиану Роналду являются рекордсменами 1/8 финала Лиги чемпионов.

Легендарные игроки сыграли по 36 матчей на данной стадии. Ни один другой футболист не имеет в своем активе более 28 игр.

Упомянем топ-10 гвардейцев 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов

36 – Криштиану Роналду (Португалия)

36 – Лионель Месси (Аргентина)

28 – Карим Бензема (Франция)

28 – Томас Мюллер (Германия)

27 – Икер Касильяс (Испания)

27 – Серхио Рамос (Испания)

26 – Тони Кроос (Германия)

26 – Пепе (Португалия)

25 – Мануэль Нойер (Германия)

25 – Андрес Иньеста (Испания)

Если рассматривать лучших бомбардиров данной стадии турнира, то здесь у Месси есть преимущество над Роналду: 29 против 25 голов.

Третьим в данном рейтинге идет игрок Барселоны Роберт Левандовски, в активе которого 19 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры стадии 1/8 финала Лиги чемпионов

29 – Лионель Месси (Аргентина)

25 – Криштиану Роналду (Португалия)

19 – Роберт Левандовски (Польша)

17 – Карим Бензема (Франция)

15 – Томас Мюллер (Германия)

12 – Килиан Мбаппе (Франция)

12 – Эрлинг Холанд (Норвегия)

8 – Серхио Агуэро (Аргентина)

8 – Арьен Роббен (Нидерланды)

8 – Тьерри Анри (Франция)