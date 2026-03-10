Месси или Роналду? Легендарные игроки – рекордсмены стадии 1/8 финала ЛЧ
Вспомним топ-10 гвардейцев и бомбардиров в истории 1/8 финала Лиги чемпионов
Лионель Месси и Криштиану Роналду являются рекордсменами 1/8 финала Лиги чемпионов.
Легендарные игроки сыграли по 36 матчей на данной стадии. Ни один другой футболист не имеет в своем активе более 28 игр.
Упомянем топ-10 гвардейцев 1/8 финала Лиги чемпионов.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
- 36 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 36 – Лионель Месси (Аргентина)
- 28 – Карим Бензема (Франция)
- 28 – Томас Мюллер (Германия)
- 27 – Икер Касильяс (Испания)
- 27 – Серхио Рамос (Испания)
- 26 – Тони Кроос (Германия)
- 26 – Пепе (Португалия)
- 25 – Мануэль Нойер (Германия)
- 25 – Андрес Иньеста (Испания)
Если рассматривать лучших бомбардиров данной стадии турнира, то здесь у Месси есть преимущество над Роналду: 29 против 25 голов.
Третьим в данном рейтинге идет игрок Барселоны Роберт Левандовски, в активе которого 19 забитых мячей.
Лучшие бомбардиры стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
- 29 – Лионель Месси (Аргентина)
- 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 19 – Роберт Левандовски (Польша)
- 17 – Карим Бензема (Франция)
- 15 – Томас Мюллер (Германия)
- 12 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 12 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 8 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 8 – Арьен Роббен (Нидерланды)
- 8 – Тьерри Анри (Франция)
